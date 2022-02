Dentsu Austria spendet 1600 Euro für Projekte der Lebenshilfe Wien: Der dentsu Spendomat

Dentsu Austria unterstützt die Lebenshilfe Wien seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen. Dazu gehören Beratung bei Kommunikationsanliegen, die Kreation und Umsetzung von Werbekampagnen, Websupport, gemeinsame CSR-Aktionen sowie die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Menschen mit Behinderungen.

Auch die letzte Weihnachtsgrußaktion für Geschäftspartner und Kunden widmete sich ganz der Hilfe für die Organisation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Dabei hat die dentsu Austria Kundinnen und Kunden über den dentsu Spendomat per Klick entscheiden lassen, welche aktuellen Projekte der Lebenshilfe Wien die dentsu mit einer Spende unterstützen soll.

Über den Spendenbuzzer konnte zwischen drei wichtigen Projekten gewählt werden, pro Klick wurden 5 Euro generiert: die neue Werkstattküche in einer der Werkstätten für Menschen mit intellektuellen Behinderungen, das Gesundheitsprogramm „Gesund.Leben“ mit hilfreichen Kursen, Therapien und Trainings und einem neuen Wohnverbund im 23. Bezirk mit 15 Kleinwohnungen, die ganz im Sinne der Inklusion in einen großen Wohnbau integriert sind. Insgesamt haben 159 Menschen den Spendenbuzzer gedrückt und dadurch 795 Euro generiert – 170 für die Werkstattküche, 205 Euro für Gesund.Leben-Projekte und 420 Euro für die neue Wohnanlage. Die dentsu verdoppelt den Spendenbetrag auf 1600 Euro und wünscht dem Team der Lebenshilfe Wien viel Freude bei der Umsetzung der Projekte.

„Die Weihnachtsaktionen für die Lebenshilfe liegen uns immer besonders am Herzen, da sich unsere Agentur merkle kreativ richtig austoben kann und wir außerdem sinnvolle Projekte der Lebenshilfe unterstützen können“, so Jakob Schönherr, CEO dentsu Austria.



Stefan Sedlitz, Präsident der Lebenshilfe Wien: „Unsere Zusammenarbeit geht über Werbung weit hinaus: Mit originellen Ideen und der Enthusiasmus bringt die dentsu Austria immer wieder frischen Wind mit und engagiert sich bei Aktionen mit unseren Kundinnen und Kunden.“

Credits

Creative Director: Christian Homann, Wolfgang Kindermann

Grafik: Christian Homann

Text: Wolfgang Kindermann

Web Development: Rudolf Friemel

Projektleitung: Jacqueline Kloft

Bildcredits: Lebenshilfe Wien/dentsu

Link zum Spendomat

http://www.dentsu-xmas.at/