Der Multimediafachhandel im SEO-Check: mediamarkt.at führt bei SEO-Visibility vor conrad.at und cyberport.at

Die Performance-Marketing-Agentur SlopeLift hat in Kooperation mit Searchmetrics die organische Sichtbarkeit von Websites der relevantesten Player im Multimediafachhandel in Österreich analysiert.

Die Performance-Marketing-Agentur SlopeLift präsentiert in Kooperation mit der Insights Platform Searchmetrics Monat für Monat die jeweils zehn organisch sichtbarsten Websites eines Geschäftszweigs und analysiert dabei die Sichtbarkeit der Websites auch im Verlauf der vergangenen Monate. Diesmal sind im Rahmen der Serie auf Internet World Austria die sichtbarsten Websites von in Österreich tätigen Multimediafachhändlern an der Reihe.

„Wir haben uns vorgenommen, in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Branchen unter die Lupe zu nehmen und die Sichtbarkeit von jeweils zehn Websites aus diesen Branchen eingehend zu analysieren“, erklärt Konstantin Kasapis, Gründer und Geschäftsführer von SlopeLift: „Es geht uns dabei jeweils um die allgemeine SEO Visibility und keine Auswertung anhand eines Keyword Sets.“

Die von Searchmetrics entwickelte SEO Visibility veranschaulicht, wie gut eine Webseite in organischen Suchergebnissen angezeigt und gefunden wird. Je höher der Wert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden. Durch die SEO Visibility ist es möglich, verschiedene Domains aufgrund ihrer Sichtbarkeit in den Suchmaschinen miteinander zu vergleichen.

Mediamarkt, Conrad, Cyberport und Co. im SEO-Visibility-Check

Die aktuelle Nummer 1 im Ranking der Multimediafachhändler im heimischen Markt nach SEO-Visibility ist mediamarkt.at mit einer Webpräsenz bestehend aus einem Webshop, einem Filial-Finder, einem Bereich für MediaMarkt Club-Mitglieder sowie aktuellen Aktionen und FAQs. Auf Platz 2 in der Sichtbarkeitsrangreihung liegt der Webauftritt von Conrad mit einem Webshop, aktuellen Angeboten und einem Conrad-Ratgeber mit Tipps und Tricks rund um Technik. Rang 3 im SEO-Visibility-Ranking der Multimediafachhändler belegt Cyberport mit einer Website, auf der man einen Webshop sowie aktuelle Angebote und einen Filial-Finder findet.

Auf Platz 4 liegt Hartlauer mit einer Webpräsenz, die einen Webshop, einen Filial-Finder und eine Übersicht zu aktuellen Angeboten bietet. gamestop.at belegt Platz 5 im SEO-Ranking mit einem Webshop inklusive Merchandising-Produkten und auch geprüften Second-Hand-Geräten. Auf Platz 6 findet sich electronic4you.at wieder – mit einem Webshop, einem Abhol-Shop-Finder, aktuellen Aktionen und einem Produktvergleichs-Tool. Auf Rang 7 im Sichtbarkeitsranking liegt expert.at mit einem Webshop und einem Service-Bereich sowie Gewinnspielen. Platz 8 belegt das Portal redzac.at, das einen gut sortierten Webshop anbietet sowie eine Händler-Suche und ein Produktvergleichs-Tool. Auf Rang 9 liegt pearl.at mit einem Webshop für Österreich, Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Den 10. Platz im SEO-Visibility-Ranking belegt ditech.at mit einem Webshop, einem Filial-Finder sowie aktuellen Highlights und Top-Angeboten.

Kooperation von SlopeLift und Searchmetrics

Warum es sich SlopeLift und Searchmetrics zur Aufgabe machen, die organische Sichtbarkeit der zehn relevantesten Player in unterschiedlichen Branchen/Marktsegmenten wie dem Multimediafachhandel unter die Lupe zu nehmen, erklärt Kasapis so: „Da die SEO Visibility die Sichtbarkeit einer Website in den organischen Ergebnissen bei Google aufzeigt, bietet der SEO Visibility Check die Möglichkeit, Probleme zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Wir wollen mit den einzelnen Branchenanalysen herausstreichen, wie die Lage am Markt ist und welche Entwicklungen sich abzeichnen.“

Über SlopeLift:

SlopeLift (www.slopelift.com) ist eine Agentur für High End Digital Media und versteht sich als One Stop Shop für Digitales Marketing im DACH- und CEE-Raum. SlopeLift unterstützt Unternehmen und Marken bei der budgeteffizienten Umsetzung ihrer digitalen Mediastrategie. SlopeLift versteht sich als verkaufsorientierte Allzweckwaffe im Performance-Marketing-Bereich und verfolgt datengetriebene Ansätze: ganz egal, ob es sich um SEO, SEA, Google Shopping, Google Ads, Data Driven Marketing, FloCs, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Tracking, Web Analytics oder Remarketing handelt. Die Spezialagentur bietet Kunden das Komplettpaket – von der Maßnahmenplanung über die laufende Optimierung bis hin zur Qualitätskontrolle: und zwar auf Deutsch, auf Englisch und in sämtlichen osteuropäischen Sprachen. SlopeLift ist in Wien, Zürich, München, Bratislava und auch in Los Angeles – dem Epizentrum des weltweiten Digital Business – mit Offices vertreten.

Die führende Performance-Marketing-Agentur für Mittel- und Osteuropa ist zertifizierter Google- und Bing-Partner, verfügt über eine umfassende GMP Zertifizierung und besitzt das „Five Star Searchmetrics Partnerlevel“-Badge. Vom BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) wird SlopeLift bereits seit mehreren Jahren mit dem SEA-Qualitätszertifikat & dem SEO-Qualitätszertifikat ausgezeichnet. SlopeLift betreut Kunden wie dm drogerie markt, BAWAG, XXXLutz, Wien Tourismus, Hofer, SONNENTOR, ASTRA, FAIE, Kelag, Renault, Wirtschaftsuniversität Wien, dicall, Bank Austria, Alina, Vienna Ticket Office, fidelio, Gebrüder Weiss, Hervis, Kelag, Avery Zweckform, Hanse Merkur, Hochbeet.com, Porsche Design, Schäffler, DAIKIN Industries, Miele, HomeStory, irripart24, Servus Handels- und Verlags-GmbH, Viveum, Szabo Scandic, Xvise, Vienna International Airport, Schaeffler, blün, Feragen, Zehetbauer Fertigrasen, Hollywoodschaukel Paradies, JETZT Konferenzen und Red Zac.

Über Searchmetrics:

Searchmetrics (www.searchmetrics.com) bietet eine Software-Plattform, Daten und die Expertise, die zur Steigerung des Umsatzes und einer höheren Brand Awareness führt. Marketer, die datenbasiert arbeiten, schätzen Searchmetrics dafür, dass sie ihren Erfolg planbar machen können, um ihre Search- und Content-Ziele nachhaltig zu erreichen. Searchmetrics ermöglicht dies durch kundenorientierte Produkte und ergebnisfokussierte Beratung, die einen spürbaren Mehrwert für Kunden schaffen.