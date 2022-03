Creativ Club Austria feiert 50 Jahre

Am 22. Februar 1972 wurde das Sprachrohr der Kreativwirtschaft offiziell gegründet. 50 Jahre später, am 22. Februar 2022, wurde im Hotel Imperial auf das Jubiläum angestoßen. Zum Geburtstag schenkt der Creativ Club Austria seine neue Digital-Bibliothek allen Interessierten und gibt kreativen Bestleistungen aus 50 Jahren eine zeitgemäße Plattform für die digitale Ewigkeit.

Als der Creativ Club Austria vor 50 Jahren unter anderem von Mariusz Jan Demner(DMB.) und John Mark gegründet wurde, setzte die Kreativwirtschaft zu ihrem Höhenflug an. „Mad Men“ machten die Werbebranche zum Millionenbusiness. In Österreich sind die Creative Industries heute zum Milliardenbusiness mit einer gesamtwirtschaftlichen Produktion von 39,1 Milliarden angewachsen, das über 300.000 Arbeitsplätze schafft.

Unüberhörbar ist seit einem halben Jahrhundert die Stimme des Creativ Club Austria, der als Sprachrohr der Kreativwirtschaft die Interessen von rund 250 Mitgliedern vertritt und mit der CCA-Venus, dem begehrtesten Kreativ-Award des Landes, herausragenden Bestleistungen eine Bühne gibt. Kreative Exzellenz findet sich auch in den Jahrbüchern des Creativ Club Austria, die Nominierte und Preisträger der renommierten Auszeichnung abbilden – von kultigen Plakatkampagnen und TV-Spots der 1970er-Jahre bis hin zu revolutionären und wegweisenden Digitalkampagnen der „Roaring Twenties“ des 21. Jahrhunderts. Heuer bringt die Fibel kreativer Exzellenz stattliche 3,84 Kilogramm auf die Waage und setzt die Chronik herausragender und ausgezeichneter Kreativität nahtlos fort.

„Die Kulturbranche war in den 1970er-Jahren international vernetzt, während Kreative in Österreich sehr isoliert lebten und arbeiteten. Nachdem ich den Art Directors Club in New York City kennengelernt habe, wo sich die Superstars der Werbebranche getroffen haben, war klar, dass Österreich auch so einen Club braucht“, berichtet Demner über seine Gründungsgedanken. Er sinniert: „Kreativität ist etwas Ursprüngliches, mit dem jeder Mensch geboren wird. Agenturen sind Inseln, wo sich Kreativität entfaltet und gefördert wird.“

„Ein Club von Gleichgesinnten wollte der heimischen Kreativität eine Bühne und einen Wert geben. Der Creativ Club Austria hebt seit 50 Jahren kreative Exzellenz aus Österreich auf ein internationales Niveau“, sagt Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien). „Wir feiern 50 Jahre Miteinander in einem starken Netzwerk, das sich gegenseitig befruchtet!“

Digitales Geburtstagsgeschenk

Zum 50. Geburtstag macht der Creativ Club Austria sich selbst und allen Interessierten das größte digitale Geburtstagsgeschenk, das sich in den prall gefüllten Archiven finden ließ: In monatelanger Arbeit wurden die rund 15.000 Seiten der Jahrbücher aus den letzten fünf Dekaden aufwendig digitalisiert. Ab sofort stehen sie eingescannt und als PDFs auf creativclub.at/annual für alle zur Verfügung.

1972 bis 2022: Der Creativ Club Austria wird 50

Um auf das erste halbe Jahrhundert und eine aussichtsreiche Zukunft des Creativ Club Austria anzustoßen, fanden sich Dienstagfrüh auf Einladung von Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien) und Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger zum prickelnden Geburtstagsfrühstück im Hotel Imperial unter anderem Gründungsmitglieder, ehemalige Präsidenten und Vorstandssprecher des Creativ Club Austria ein: Den Auftakt des Jubiläumsjahrs feierten unter anderem Tibor Bárci, Harry Bergmann und Mariusz Jan Demner (DMB.), John Mark, Goran Golik(Vorstandsmitglied), Alexander Hofmann (VMLY&R), Eva Oberdorfer (We Make Stories), Patrik Partl (Brokkoli Advertising Network), Melanie Pfaffstaller (Mel P Filmproduktion), Thomas Ragger(Wild), Gerda Reichl-Schebesta, Roman Steiner (Aandrs) sowie Doris Christina Steiner(Ketchum Publico), Georg Feichtinger (Dodo) und Bernhard Grafl.

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb. Der Creativ Club Austria bietet seinen über 240 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Andreas Spielvogel (DDB Wien) und als Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzingerinne. Weitere Informationen auf creativclub.at