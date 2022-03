HIGH POTENTIALS FÜR DEN ARBEITSMARKT?

Bedeutung von Ausbildung, Arbeitswelt, Familie, Religion und Politik

Grundeinstellung zum Leben: Optimismus, Pessimismus, Zukunft der Gesellschaft, Leistungsorientierung, Gemeinschaftsorientierung, Lebenszufriedenheit

Psychische Befindlichkeit im Hinblick auf Leistungsdruck und Zukunftsängste

Aufwachsen in der Herkunftsfamilie: Erziehungsstile und Familienklima

Toleranz für gesellschaftliche Minderheiten, Stellung zu Multikulturalität und Diversität

Aufstiegs- und Abstiegserwartungen, Vertrauen zu Politik, Medien und den Sicherheitsbehörden

Mediennutzung: Internet, Fernsehen, Radio, Videostreaming, Musikstreaming, Bücher, Zeitschriften, Magazine, Tageszeitungen, Social Media-Plattformen

Freizeitverhalten, Mediennutzung in der Freizeit

Präferenzen für Events und klassische Kulturangebote (Festivals, Partys, Party-Locations, Theater, Oper, Veranstaltungen von Jugendorganisationen, Politische Veranstaltungen am 1. Mai etc.)

Präferenzen für ausgewählte internationale und nationale Popstars, österreichische Autoren und Autorinnen (Peter Handke, Elfriede Jelinek, Steffanie Sargnagel, Julia Rabinowich, Hannah Herbst etc.); Ranking nach Bekanntheit, Sympathie, Nutzung

Nutzung der wichtigsten Tageszeitungen, tagesaktueller Online-Plattformen und ausgewählter Wochenzeitschriften und Magazine mit Ranking nach der Nutzung im Segment der High-Potentials

Politische Grundeinstellungen und Parteipräferenzen, Sonntagsfrage

Leistungsdruck und Stress