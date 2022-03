Universal Pictures bewirbt Sing 2 mit innovativer Mobile Rich Media Ad Kampagne

Goldbach Austria: Kombination aus Gamification und Video sorgt für intensive und lange Beschäftigung der User

Um den Filmstart der Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms, in dem Gorilla Johnny, Hausschwein Rosita und Elefanten-Dame Meena erneut ihr musikalisches Talent präsentieren, zu bewerben und den Usern einen ersten Vorgeschmack auf den Film zu geben, entschied sich Universal Pictures für eine Rich Media Kampagne aus dem Hause Goldbach Austria.

Mit einem kreativen und – passend zum Film – musikalischen Spiel in Verbindung mit dem Trailer wurde gewährleistet, dass sich die User lange und aktiv mit dem Film und seinen Charakteren auseinandersetzen. Die Idee: User konnten im ersten Step einen Filmcharakter auswählen und wurden anschließend aufgefordert mittels des Mikrofons die Noten einzufangen. Anschließend erschien der Endscreen mit dem Kinotrailer. Die kreative Idee und Umsetzung erfolgten über den Screen Vermarkter Goldbach Austria, der auch die Produktion umsetzte und das Werbemittel über das Goldbach Mobile Netzwerk im Umfeld Family & Kids ausspielte.

«Wir freuen uns über das erneute Vertrauen von Universal Pictures und der verantwortlichen Mediaagentur Wavemaker. Bei dieser mobilen Kampagne wurde die Kombination aus Aufmerksamkeit und Reichweite optimal eingesetzt. Rich Media Ads eignen sich hervorragend für Awareness-Kampagnen und sind bei der Bewerbung von Kinofilmen somit genau die richtige Wahl.» erklärt Wolfgang Pernkopf, Sales Director Online & Advanced TV bei Goldbach die Überlegungen.

Isabella Höninger, als Key Account Managerin Mobile verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Kampagne, ergänzt: «Die Interaktivität des Ads ermöglicht ein Ausbrechen aus der Banner Blindness und der User beschäftigt sich überdurchschnittlich lange mit dem Inhalt des Werbemittels. Somit sind neben der CTR vor allem die hohe Interaktionsrate und lange Verweildauer innerhalb des Ads relevante Kriterien für den Erfolg der Kampagne.»

Konzeption und Umsetzung der Kampagne

Verantwortlich bei Goldbach Audience Austria: Isabella Höninger, Key Account Managerin Mobile

Verantwortliche Mediaagentur: Wavemaker, Asam Badfar

Verantwortlich bei Universal Pictures: Kirstin Zorkoczy

Über Wavemaker

Als Wavemaker glauben wir immer an einen besseren Weg zu mehr Wachstum. Wir glauben an die Kraft der positiven Provokation, um diesen Weg zu finden. Positive Provokation mag manchmal unbequem sein, hat aber immer ein klares Ziel im Blick: Den Geschäftserfolg unserer Kunden und unser eigenes persönliches Wachstum. Wir fördern das Wachstum unserer Kunden positiv, indem wir die Markenentscheidung der Konsumenten mit Media, Content und Technology lenken. Angetrieben von den weltweit leistungsstärksten Verbraucherdaten verstehen wir, wo und wie Marketing entscheidend eingreifen kann, um Marken dabei zu helfen, mehr Umsatz zu erzielen. Auf Basis eines fundierten Verständnisses von Media, Business Science und Audience Analytics verknüpfen wir maschinelles Lernen und menschliche Intelligenz auf einzigartige Weise. Unsere 7.200 Mitarbeiter in 90 Märkten verfügen über fachkräftiges Wissen, Vertrauen und Mut, Wachstum für führende Marken und Unternehmen zu provozieren.

Über Universal Pictures

Universal Pictures International (UPI) ist die internationale Marketing- und Vertriebsabteilung von Universal Pictures. UPI vertreibt & vermarktet Filme direkt über seine lokalen Niederlassungen und entwickelt marktspezifische Kampagnen- & Veröffentlichungsstrategien. UPI ist ein Geschäftsbereich von NBCUniversal, einem der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein weltweites Publikum. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.

Über Goldbach Austria

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group.