Wie man die Customer Journey besser versteht und seine Conversions und Sales optimiert

Die JETZT Conversion am 29. und 30. März in Wien lieferte Marketern, Werbern und E-Commerce-Profis Know-how für erfolgversprechende Digital-Marketing- und E-Commerce-Maßnahmen. Zwei Tage lang standen Conversions in all ihren Facetten in Keynotes, Best Practices und Panels im Mittelpunkt des Interesses.

Wie Unternehmen und Marken die Customer Journeys ihrer Kunden deuten, ihre Conversions optimieren und damit letzten Endes ihre Umsätze steigern, erfuhren Marketer, Werber und E-Commerce-Profis bei der JETZT Conversion am 29. und 30. März 2022 in Wien. An den beiden Konferenztagen der JETZT Conversion (https://conversion.jetzt-konferenz.at/) in der Eventlocation SAAL der Labstelle Wien, vermittelten Experten von Auftraggeber-, Agentur- und Dienstleisterseite Know-how und Skills für Digital-Marketing- und E-Commerce-Strategien am Puls der Zeit.

Training Day: Praxisrelevante Workshops

Der erste Konferenztag der JETZT Conversion – der Training Day – richtete sich an all jene, die in Unternehmen und Institutionen mittelbar und unmittelbar mit dem Themenfeld Conversions im Digital Marketing generell und der Customer Journey in all ihren Facetten befasst sind. Die Training Day-Teilnehmer erfuhren von den Workshop-Leitern Nicola Dietrich (COPE), Pedram Parsaian und Ilja Jay Lawal (FOLLOW Austria), Aaron Diekmann (SlopeLift) und Michael Kornfeld (dialog-Mail), was man mit Digital Marketing, dass zuvorderst die Conversion im Fokus hat, erreichen kann und wie man seine Digital-Marketing-Strategie grundsätzlich konzeptionell, inhaltlich und formal anlegen sollte. Der Training Day der JETZT Conversion enthielt eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen, lieferte den Teilnehmern sofort in die Tat umsetzbares Know-how und wartete mit Tipps und Tricks für die Optimierung der Customer Experience entlang der Customer Journey auf. Konkret spannte sich der thematische Bogen von Leadoptimierung durch cleveren Content über die verkaufsfördernden Möglichkeiten von Influencer Marketing bis hin zu Feedoptimierung und conversion-orientiertem E-Mail Marketing.

Conference Day: Keynotes und Panels von Praktikern

Der zweite Tag der JETZT Conversion – der Conference Day – lieferte den Teilnehmern im Rahmen von Keynotes, Vorträgen, Panels und Best Practices jede Menge Handlungsanleitungen für erfolgversprechende Digital-Marketing- und E-Commerce-Maßnahmen. Als Einstieg in die Materie hielt Anita Paic, Chief Sales & Marketing Manager Sacher Hotels, eine Keynote mit dem Titel „Die Customer Journey des Sacher-Gastes vor dem Check-In“. Weitere Keynotes steuerten Raoul Schöndorfer-Haslauer, Partner bei der Digital-Marketing-Agentur Wunderknaben Wien („Wie Social Media trotz aller Unkenrufe zur Conversion beitragen kann“), Gerhard Kürner, CEO von 506 Data & Performance („Data Based Success – Die Zukunft des Marketings“) und Peter Rosenkranz, Founder von media4more („B2B Digital Marketing: So optimieren Sie ihre Sales“) bei. Tiefe Einblicke in seine Conversion- und Performance-Strategien lieferte unter der Moderation von Digitalisierungsexpertin Cosima Serban Lukas Kraetschmer, Digital Marketing Manager beim Backwarenfilialisten Ströck. Sophie Kubec von der Agentur e-dialog und bauernladen.at-Geschäftsführer Bernhard Gily präsentierten die Conversion-Strategie und den Business Case des innovativen E-Commerce-Angebots.

Ein Highlight des Conference Day der JETZT Conversion war ein hochkarätig besetztes Panel zum Themenfeld Data Driven Marketing, in dem nach einem Impulsvortrag von Ulrike Kittinger (MTH Retail Group/DMVÖ) erörtert wurde, welche Daten entlang der Customer Journey für die Conversion-Optimierung wirklich wichtig sind. Das Podium bildeten gemeinsam mit Moderator Lukas Hetzendorfer (JENTIS): Bernd Schuh (COPE), Marion Buchberger (IPG Mediabrands), Markus Krivan (UniCredit Bank Austria), Marcel Nicka-Stöckl (netzeffekt) und Aaron Diekmann (SlopeLift). Der eigens aus Zürich angereiste zulu5-Founder Andy Gysler, der eine Technologie entwickelt hat, mit der digital ausgespielte Werbung in Echtzeit überwacht werden kann, ging in seiner Closing Keynote schließlich darauf ein, wie Unternehmen ihre eigenen Kampagnen durch die Beobachtung von Konkurrenzkampagnen optimieren können.

Über die JETZT Conversion:

Die JETZT Conversion (https://conversion.jetzt-konferenz.at) ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Alle JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der Fachkonferenz – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen (www.jetzt-konferenz.at) behandeln ausschließlich Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden ab 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice und JETZT Recruiting. Im März 2021 ging Corona-bedingt die virtuelle Fachkonferenz JETZT SUMMIT in Szene, die sich im Gegensatz zu allen anderen JETZT Konferenzen in Keynotes, Best Cases und Panels dem Generalthema Digital Marketing sowie Spezialthemen wie Performance Marketing, Social Media, Brand Safety, Smart Data Usage und Digital Advertising widmete. 2022 findet der JETZT SUMMIT Anfang April als Präsenzveranstaltung eine Fortsetzung. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.