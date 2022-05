Swat.io öffnet sich mit neuem Preismodell einer größeren Zielgruppe

Swat.io, eines der führenden Social Media Management Tools im deutschsprachigen Raum, hat sich in den letzten Jahren erfolgreich als Anbieter im Enterprise-Bereich etabliert. Jetzt geht das Unternehmen den nächsten strategischen Wachstumsschritt und macht sich mit seinen neuen Preismodellen auch attraktiv für Klein- und mittelständische Betriebe, Agenturen und Einzelunternehmen.

„Nicht jedes Unternehmen benötigt den gesamten Funktionsumfang, den unsere Plattform bietet. Das wissen wir aus den vielen Gesprächen, die wir mit Kunden und Interessenten in den letzten Jahren geführt haben. Zudem spielen häufig begrenzte Personalressourcen und kleinere Budgets eine Rolle bei der Auswahl des Social Media Management Tools. Deshalb haben wir unser Angebot jetzt flexibilisiert und gehen noch stärker auf die Anforderungen dieser Unternehmen ein. Mit Inbox und Publisher bieten wir zwei getrennte Produkte, die gemeinsam das dritte Produkt – die Enterprise Suite – ergeben. Für alle drei Produkte gibt es mit Basic und Pro zwei Self Service Preismodelle und als dritte Option Enterprise. Die gewohnten Analytics-Funktionen sind bei allen Produkten dabei. Damit kommen wir ab sofort dem Marktbedarf nach und sprechen zusätzlich zum Enterprise-Bereich auch die Zielgruppe der KMU an“, sagt Johannes Nagl, Geschäftsleitung von Swat.io.

Drei Produkte, viele Funktionen

Für die bestehenden Kunden bei Swat.io ändert sich nichts. Sie profitieren mit der Suite weiterhin vom gesamten Funktionsumfang der Plattform und den Enterprise Funktionen und Services. Kleinere oder Mittelstandsunternehmen stehen alle Produkte und Varianten zur Verfügung. So können sie nur jene Funktionen nutzen können, die sie tatsächlich brauchen. Alle Varianten können vor Vertragsabschluss kostenfrei getestet werden. Der Preis ergibt sich aus dem gewählten Produkt sowie der Anzahl der Kanäle und Nutzer. Dabei ist die Anzahl der Nutzer und Kanäle frei wählbar.

Publisher

Mit dem Publisher steht ein Social Media Redaktionsplan für alle Kanäle zur Verfügung, mit dem die Content-Planung und -Erstellung-, die Bildbearbeitung, die Abwicklung der Freigabeprozesse und das geplante und direkte Veröffentlichen möglich sind.

Inbox

Die Inbox bietet einen zentralen Posteingang für das Social Media Community Management inklusive der Möglichkeit, Nachrichten im Team zuzuweisen und intern abzustimmen. So können alle Nachrichten und Erwähnungen aus allen Kanälen in einem übersichtlichen Posteingang bearbeitet werden. Für Routine-Aufgaben bietet die Inbox verschiedene Automatisierungen.

„Mit unserem Angebot haben auch KMU die Möglichkeit, preiswert Funktionen und Support in hoher Qualität von einem europäischen Anbieter in Anspruch zu nehmen. KMU können nur jene Funktionalität in Anspruch nehmen, die sie tatsächlich brauchen und haben damit eine professionelle Social Media Management Plattform innerhalb ihrer Budgetmöglichkeiten zur Verfügung. Wächst das Unternehmen und benötigt mehr, kann Swat.io nahtlos erweitert werden – je nach Bedarf um Kanäle, Nutzer oder Funktionen. Die Self Service Möglichkeit erlaubt eine schnelle und einfache Änderung der Produkte. Swat.io hosten alle Daten in Deutschland. DSGVO-Sicherheit ist für uns selbstverständlich. Auf das Feedback der ersten Kunden nach dem kostenlosen Test sind wir schon sehr gespannt“, erklärt Nagl.

Über Swat.io



Swat.io ist seit über zehn Jahren eines der führenden Social Media Management Tools im deutschsprachigen Raum. Die professionelle Social Media Management Lösung bringt Effizienz, Struktur und Übersicht in die tägliche Arbeit mit diversen Social Media Plattformen. Das Tool umfasst Content-Planung, Content Publishing, Community Management, Markenbeobachtung, Kundenservice und Analyse. Zu den über 17.000 Nutzer:innen von Swat.io zählen renommierte Kunden wie z. B. ORF, ARD, RTL, ZDF, DerStandard.at, Burda Verlag, ÖBB, Drei Hutchison, Raiffeisen sowie zahlreiche Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum.