Alles über die idealtypische Symbiose von Online und Offline sowie von Branding und Performance

Wie man Marken in den unterschiedlichsten Wirtschaftssegmenten im Digitalbereich aufbaut und führt, erfuhren Marketer und Werber von Auftraggeber-, Agentur- und Dienstleisterseite bei der Fachkonferenz JETZT Branding (https://branding.jetzt-konferenz.at) am 31. Mai und 1. Juni 2022 in Wien. An den beiden Konferenztagen im Hotel roomz im neuen Stadtviertel hinter dem Praterstern erfuhren die KonferenzteilnehmerInnen im Rahmen von Workshops, Keynotes, Best Practices und Panels, wie Marken und Unternehmen mittels Digital Branding für mehr Aufmerksamkeit und damit letztendlich auch für höhere Umsätze sorgen.

Branding: Kreativität gepaart mit Handwerkszeug

Der erste Konferenztag der JETZT Branding – der Training Day – richtete sich an all jene, die in Unternehmen, Institutionen und Agenturen mit dem Themenfeld Digital Branding befasst sind. Anspruch des Training Day bei JETZT Konferenzen ist es stets, den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how mitzugeben und das Erlernte mit einer Reihe von praxisrelevanten Übungen zu vertiefen. Den Anfang machten Rebecca Prinz, Wolfgang Pernkopf und Ralf Schalkhammer von Goldbach Audience, die einen detailreichen Überblick über die Werbemöglichkeiten auf digitalen Screens gaben. Im zweiten Workshop des Training Day näherte sich Kreativkopf Jürgen Bogner von der Agentur biteMe.digital dem Digital Branding von der kreativen Seite: Der Top-Werber erläuterte in seinem Vortrag mit dem Titel „Erfolgsfaktor digitaler Markenaufbau“, wie man es als Marke schafft, einen authentischen Auftritt in einer heterogenen Welt an Content und Kanälen aufzubauen, der von der jeweiligen Zielgruppe auch angenommen wird. Der dritte Workshop, den Fritz Strobl von den ShowHeroes abhielt, widmete sich der unbändigen Kraft von Bewegtbildwerbung im Digital Space. Ralf Kober, Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer von Springer & Jacoby Österreich, erarbeitete in seinem Workshop am Training Day gemeinsam mit den Konferenzteilnehmer Basics für Markenaufbau, Markenhege und Markenpflege.

Keynotes, Vorträge, Panels und Best Practices über Digital Branding

Der zweite Tag der JETZT Branding – der Conference Day – lieferte den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen, Panels und Best Practices jede Menge Know-how und Handlungsanleitungen für die Konzeption von Digital-Branding-Kampagnen. Nach einer ebenso spannenden wie inspirierenden Opening Keynote von Christian Schneider, Head of E-Commerce bei woom bikes, und einer Best Practice Keynote von Marco Harfmann, Direktor Marketingkommunikation bei A1, spannte sich der thematische Bogen des Conference Day von weiteren Best Cases (Volvo, Allianz) bis hin zu einer prominent besetzten Paneldiskussion über Media/Werbeplanung für die GenY und die GenZ bis hin zu den erfolgreichsten Digital-Marketing-Kampagnen beim Media Award 2021. Weiteres Highlight war die Vorstellung der aktuellen Studie „Media-Mix Benchmark 2022“ von MOMENTUM Wien und Marketing Club Österreich: Für die Studie wurden Marketing- und Werbeverantwortliche aus Österreich detailliert befragt, welche digitalen Marktkommunikationskanäle sie 2021 vornehmlich genutzt haben und welche digitalen Kanäle sie 2022 bespielen. Als Vortragende und Panelteilnehmer des Conference Day der JETZT Branding standen Speaker renommierter Unternehmen wie Allianz Elementar Versicherung, A1, Goldbach, GroupM, Teads, biteMe.digital, dentsu, EPAMEDIA, Stefan Tesch Publishing, ShowHeroes, FUTURA, woom bikes, media4more, DenkConsult, JENTIS, Volvo Cars Austria und MOMENTUM Wien bereit.

Über die JETZT Branding:

