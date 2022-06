MEGABOARD erstmalig bei Vienna Pride

MEGABOARD und Vienna Pride, sowie Pride Run Vienna kooperieren heuer zum ersten Mal. 2 unübersehbare MEGAboard Flächen wurden zur Bewerbung der jährlichen Parade und dem Pride Run Vienna für mehr Akzeptanz zur Verfügung gestellt.

MEGA Akzeptanz und MEGA Toleranz liegt dem Außenwerbespezialisten am Herzen. Darum verkündet der Vermarkter stolz die Kooperation mit dem Verein Pride Run und der bekannten Regenbogenparade im Zuge der Vienna Pride 2022. Mitarbeiter:innen von MEGABOARD liefen motiviert am Pride Run Vienna und setzten somit auch ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit für mehr Gleichberechtigung. Die Hauptmessage „Du bist MEGA“ wurde gemeinsam mit dem Pride Run Vienna und Vienna Pride auf sozialen Netzwerken umgesetzt.

„Es gibt kein „aber“, denn jeder ist bei uns MEGA und so wollen wir auch die großartige Bewegung der Pride unterstützen.“ so MEGABOARD COO Gerald Schlosser. MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, unterstützte die Vienna Pride mit zwei MEGAboardflächen mit je 40m², um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.