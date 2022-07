Jetzt Ihre Kampagne beim Out of Home Award einreichen

Einreichphase für Out-of-Home-Award ist in vollem Gange

Gewista sucht auch dieses Jahr wieder das kreativste Out-of-Home-Sujet. Organisationen und Agenturen, deren Kampagnen 2021 über Gewista und deren Tochterunternehmen gebucht wurden, können über ein Online-Einreichtool ihre Arbeiten in neun Kategorien bis Ende Juli 2022 einreichen. Somit werden wie jedes Jahr herausragende kreative Leistungen der österreichischen Werbebranche ausgezeichnet – heuer erstmalig in Branchen-Kategorien.

Die renommierteste OOH-Trophäe Österreichs geht in die nächste Runde

Out-of-Home-Werbung prägt das Stadtbild ungemein, insbesondere Kampagnen, die mit ihrer Kreativität und individuellen Nutzung der Werbeträger hervorstechen. Diese Kampagnen und Sujets aus dem vergangenen Geschäftsjahr gilt es auch heuer mit der renommiertesten OOH-Trophäe zu prämieren.

Die diesjährige Preisverleihung bringt zudem eine spannende Neuerung mit sich: Erstmalig stehen die verschiedenen Branchen im Fokus. So werden bei den Branchenkampagnen alle Sujets auf Gewista-Werbeträgern, wie Plakat, City Light analog und digital, Rolling Board, Transport Media und Megaboard, in die Wertung mitaufgenommen. Auf der anderen Seite bleibt die seit 2013 bestehende und beliebte Innovate-Kategorie auch weiterhin in der Wertung. Die Kategorie Innovate umfasst sowohl alle außerordentlichen Umsetzungen wie beispielsweise Total Look-Wartehallen, Formatsprengungen, HoloCircle, als auch interaktive Kampagnen. Die besten und kreativsten Kampagnen werden in der jeweiligen Rubrik mit dem OOH-Award in Gold, Silber und Bronze prämiert.

„Mit viel Vorfreude sind wir gespannt auf die diesjährigen Einreichungen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr zum ersten Mal die verschiedenen Branchen im Mittelpunkt stehen. Für uns alle ist es eine große Ehre, mit der Verleihung des Out-of-Home-Awards die kreativsten Außenwerbekampagnen der österreichischen Werbe- und Kreativbranche im Bereich Out of Home zu würdigen“, so Andrea Groh, Chief Sales Officer von Gewista.

Hochkarätige Jury sowie öffentliches Public Voting

Die eingereichten Kampagnen und Sujets aus dem Geschäftsjahr 2021 werden von einer Fachjury, bestehend aus Vertreter:innen heimischer Media- und Kreativagenturen, Marketingleiter:innen sowie CEOs und Direktkund:innen bewertet. Dies gewährleistet einen nationalen Gesamtüberblick und garantiert Objektivität im Bereich Außenwerbung.

Zudem bewertet nicht nur die hochkarätige Jury die Einreichungen, sondern ganz Österreich entscheidet in Form eines öffentlichen Public Votings. Der Kampagne oder dem Sujet mit den meisten öffentlichen Voting-Stimmen wird zusätzlich der Publikumspreis verliehen.

Kund:innen sowie Media- und Kreativagenturen können ab sofort online bis zum 31. Juli 2022 in folgenden Kategorien einreichen:

• Retail

• Fashion, Beauty & Pharma

• Public Agendas & CSR

• Automotive, Energy & Services

• Finances & Telecommunication

• Media, Tourism & Entertainment

• Beverage

• Food

• Innovate

Über Gewista

Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out-of-Home-Segment. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux. Die Geschäftsfelder im Konzern gliedern sich in drei Bereiche: 1. Billboard (klassisches Plakat), 2. Street Furniture (Rolling Board, City Light) und 3. Transport Media (U-Bahn Werbung sowie Werbeflächen auf Straßenbahnen und Bussen). Der Fokus liegt in allen drei Segmenten auf Digitalisierung und Innovation. Mit neuen digitalen Möglichkeiten, wie der Buchungsplattform „VIOOH“, läutet die Gewista einen Paradigmenwechsel im Digital-Out-of-Home-Bereich ein und setzt neue Standards in Österreich. Das Unternehmen erweitert stets das Angebot und hat beispielsweise den Bereich „Shopping Center Advertising“ für die größten Einkaufszentren Österreichs gegründet. Die Gewista verfolgt zudem eine Public-Value-Strategie: Dazu zählt u.a. die Installation von lebensrettenden Defibrillatoren im öffentlichen Raum. Zur Gewista-Gruppe gehören in Österreich u.a. OOH-Spezialisten wie KULTURFORMAT, MEGABOARD oder INFOSCREEN.