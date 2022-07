Medienmanager

MEGABOARD´s Portfolio erweitert sich um einen neuen Standort am belebten Naschmarkt. Out-of-Home Kampagnen erstrahlen inmitten des bunten Treibens in diesem Szeneviertel von Wien.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist, mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über ein weiteres, großartiges MEGAgerüst in Wien, das werblich genutzt werden kann. Die Werbefläche umfasst insgesamt ca. 100 m² und ist aus allen Richtungen kommend unübersehbar. Direkt an der linken Wienzeile, der Hauptverkehrsader Wiens Richtung Westen, befindet sich das MEGAgerüst an einer gut sichtbaren Hausfassade auf Höhe des Naschmarktes.

Der Naschmarkt ist der größte Markt Wiens und bei Tourist:innen sowie bei Einheimischen gleichermaßen beliebt. Unzählige Marktstände sowie zahlreiche Lokale und der jeden Samstag stattfindende Flohmarkt sorgen für hohe Besucherzahlen.

„Wir sind stolz“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „eine weitere, zentrale, sowie hippe Location zu unserem Angebot für Kund:innen zählen zu dürfen. MEGA-Aufmerksamkeit spricht für die Außenwerbung am Naschmarkt.“

Bei einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 1,9 Mio. Kontakt-Chancen erreicht werden. Das MEGAgerüst kann ab sofort gebucht werden.