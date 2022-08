Drei neue Top-Standorte für maximale Sichtbarkeit

MEGABOARD hat über den Sommer die Zahl der Außenwerbeflächen stark erweitert.

Drei Standorte in bester Wiener Innenstadt-Lage überzeugen durch hohe Kontaktchancen und unübersehbare Werbeflächengröße: Lothringer Straße 14-16, Mariahilfer Straße 1 und Naschmarkt garantieren Kund:Innen eine maximale urbane Aufmerksamkeit mit insgesamt über sechs Millionen Kontaktchancen.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über drei weitere große MEGAgerüste in Wien, die Unternehmen ab sofort werblich nutzen können.

Top-Lage 1: Auf der Mariahilfer Straße

Das MEGAgerüst Mariahilfer Straße 1 bietet auf zwei Bannern insgesamt ca. 440 m² Werbefläche und liegt an einer hochfrequentierten Kreuzung im Stadtzentrum, unmittelbar an der Begegnungszone von Mariahilfer Straße, Museumsplatz, Getreidemarkt und Babenbergerstraße. Dieser ganz besondere Ort mit Bohèmien-Flair ist durch seinen bunten Mix aus Kultur- und Gastronomieszene ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Gleichzeitig auch Ausgangspunkt der größten und bekanntesten Einkaufstraß von Wien.

Top-Lage 2: Am Naschmarkt

Die zweite neue Werbefläche am Naschmarkt umfasst insgesamt ca. 100 m² und ist aus allen Richtungen kommend unübersehbar. Direkt an der linken Wienzeile 14, der Hauptverkehrsader Wiens Richtung Westen, befindet sich das MEGAgerüst an einer gut sichtbaren Hausfassade auf Höhe des Naschmarktes. Dieser ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt mit einer hippen Gastro- und Barszene und zieht täglich tausende Tourist:Innen und Besucher:Innen an.

Top-Lage 3: Am Schwarzenbergplatz

© Megaboard © Megaboard

Last but not least unter den Neulingen: das MEGAgerüst an der Lothringer Straße 14-16 misst insgesamt ca. 200 m² und ist am Schwarzenbergplatz aus allen Richtungen kommend prominent zu sehen. Zwischen der Wiener Ringstraße, Karlsplatz und Stadtpark gelegen überzeugt die Premium-Großfläche durch große Freiräume, die für innovative Werbebotschaften im urbanen Bereich ungeahnte Möglichkeiten bietet. In unmittelbarer Nähe: Akademietheater, Konzerthaus, Musikverein, Eislaufverein, Industriellenvereinigung, Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, mehrere Botschaften und Spitzenhotels wie „The Ritz“ und das „Intercontinental“.

Alle drei Flächen zusammen genommen ergeben 6,3 Mio. mögliche Kontakt-Chancen im dritten und sechsten Wiener Gemeindebezirk.

Fazit:

Out-of-Home Kampagnen bleiben essenzieller Bestandteil jedes Marketing-Mix. MEGABOARD´s überzeugende Gerüst-, Fassaden- und Großflächen sind ideale Herzstücke einer Kampagne und erreichen mit maximaler Sichtbarkeit die jeweilige Zielgruppe ihrer Kund:Innen. Die Ergebnisse der aktuellen Media Server 3.0 Studie zeigen deutlich, dass speziell die jüngere Zielgruppe der 14 bis 19-Jährigen mit 119 Minuten pro Tag sehr mobil ist. Auch die Gruppe der Berufstätigen liegt über dem Durchschnitt aller Österreicher: 84% sind im Schnitt 109 Minuten am Tag unterwegs. Außenwerbung zahlt sich also aus, vor allem dann, wenn es darum geht, rasch große Reichweite aufzubauen.

Über MEGABOARD:

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen in ganz Österreich, zählt seit vielen Jahren zu den führenden Out-of-home Anbietern des Landes. Langjährige Beständigkeit, flache Hierarchie und ein eigenverantwortlicher Führungsstil wird bei MEGABOARD seit jeher großgeschrieben. Ganz nach dem gelebten Motto „Mei Eigenverantwortung is net deppat“ entstehen von den Mitarbeiter:innen initiierte, erfolgreiche Projekte im Bereich Unternehmensorganisation, Nachhaltigkeit und Werbeprodukte. Das komplexe Thema Betriebsorganisation wird am Franzosengraben an agile Projektgruppen mit eigenem Budget vergeben und lebt von der Abstimmung mit allen Mitarbeiter:Innen. Nach der Einführung zeigte sich sehr schnell die positive Auswirkung von Eigenverantwortung innerhalb der Projektgruppen. Nachhaltigkeit beim Außenwerbespezialist heißt: alte Werbeplanen werden innerhalb eines gemeinnützigen CaritasVolkshilfe Upcycling-Projektes zu großartigen Rucksäcken, Taschen und Accessoires. Darüber hinaus können Kund:Innen im Sinne nachhaltigerer Kampagnen die Werbebanner in PVC-freier Ausführung beauftragen und auf Wunsch mit dem MEGABOARD „PVC-frei Label“ nach außen hin sichtbar kennzeichnen. MEGABOARD erweitert seine Außenwerbestandorte und auch das Angebot in der Produktion laufend.

