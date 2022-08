Influencer Marketing, ein anhaltender Hype

Internationale Player wie Coca-Cola, dm, Emmi, INTERSPAR, Mondelez, Sky und viele mehr setzen auf die Expertise der GroupM Agenturgruppe, die Teil der weltweit größten Kommunikationsagentur WPP ist. Die hausinterne Content & Creativity Unit der GroupM Austria, [m]STUDIO, zentralisiert ab sofort das Influencer Marketing und vergrößert damit die Angebots Power über alle Agenturen innerhalb der Gruppe.

Es ist ein anhaltender Hype, der auf der ganzen Welt zu beobachten ist: Influencer Marketing. Speziell auf den Social Media Plattformen Instagram und YouTube haben sich zahlreiche Influencer etabliert, einen Namen gemacht und sorgen mittlerweile in der DACH-Region für ein Marktvolumen von 990 Millionen Euro (Quelle: Statista 2022). In Österreich nutzt mittlerweile ein Drittel der Gesamtbevölkerung Instagram, womit zusätzlich belegt ist, dass Social Media und verknüpft damit Influencer Marketing im Kommunikationsmix von Unternehmen nicht mehr wegzudenken ist.

Mit der Bündelung des Influencer Marketings in [m]STUDIO schafft die GroupM eine zentrale Kompetenzstelle für alle Agenturen (MediaCom, Mindshare, Wavemaker) innerhalb der Gruppe. Die internationale Influencer Plattform INCA der WPP, inhouse Technologien und Discovery Tools sowie eine enge Zusammenarbeit mit den besten Influencer Agenturen des Landes fließen hier direkt zusammen und schaffen eine wahre Power-Unit. So kann und wird ein zielgerichteter, perfekter Fit zwischen Marke und Influencer zusammengestellt, um Markenbekanntheit, Markenbindung, Interesse, Neugier und Interaktion zwischen Marke und Target Group zu erhöhen und zu stärken.

Die Influencer Kampagnen von [m]STUDIO reichen von Awareness-Kampagnen wie beispielsweise für Emmi Caffè Latte – die es aktuell auf die Explorer Page von Instagram geschafft hat – über Content-Produktionen & -Distribution für Stimorol bei den SWISS Music Awards – der größten Musikpreis-Verleihung der Schweiz – oder für Coca-Cola rund um das Thema Food & Beverage bis hin zu Influencer als Protagonisten bei LiveShopping-Produktionen, wie jener von dm. Dabei arbeitet das [m]STUDIO Team erfolgreich mit internationalen Größen, den Reichweiten stärksten Influencern des Landes (z.B. Manuel Bechter, 1,4 Mio. Follower auf Instagram) oder ausgesuchten Nano/Micro Influencern zusammen.

„Kooperationen mit Influencern bzw. Content Creatoren schaffen für Unternehmen, neben den bekannten Vorteilen wie Reichweite und authentischer Content in der Zielgruppe, neue Perspektiven, stellen eine Bereicherung für die Marketingstrategie dar und gelten in unserer immer stärker digitalisierten Welt als absolute „Must Have“ im Kommunikationsmix.“ Sandra Rindler, Head of Influencer Marketing, [m]STUDIO

„Es freut mich, dass wir durch die Bündelung des Influencer Marketings in [m]STUDIO noch effizienter die unterschiedlichen Bedürfnisse aufgreifen können und somit einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“ Martin Distl, Managing Director, [m] STUDIO

Höchste Engagements Rates, erreichte KPIs und Listungen auf der Explorer Page von Instagram ist Bestätigung und Auszeichnung zugleich. Viele Faktoren gilt es zu berücksichtigen und zusammenzuführen. Die Influencer-Expert:innen von [m]STUDIO beraten gerne mit Insights, Tipps & Tricks.

Über [m]STUIO

[m]STUDIO ist die Content-Unit der GroupM und damit Teil der weltweit größten Kommunikationsagentur WPP. Die WPP ist mit über 130.000 Mitarbeitern in 112 Ländern ein globales Medienunternehmen und die weltweit größte Kommunikationsagentur. Als Teil der WPP umfasst die GroupM die in Österreich und Europa größten Medienagenturen MediaCom, Mindshare und Wavemaker. [m]STUDIO ergänzt als Content-Unit die GroupM mit einem umfassenden Portfolio von Strategieentwicklung und Konzeption über Content Kreation bis hin zu Influencer Marketing sowie LiveShopping. Durch die kombinierbare Expertise in den Bereichen Data, Tech, Content und Media können Kreativität, Content und redaktionelles Knowhow ebenso wie Distribution bestmöglich ausgeschöpft werden und alle Bereiche liegen in einer Hand.