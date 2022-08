RMS TOP überholt national sowohl bei der Reichweite als auch beim Marktanteil Ö3

Mit 37,9 Prozent Tagesreichweite und 40 Prozent Marktanteil weisen die aktuellen Zahlen des Radiotests für die RMS TOP Kombi in der Kern-Zielgruppe der 14 bis 49-jährigen erstmals in beiden Leistungswerten den Spitzenplatz Nummer 1 unter allen Radio-Angeboten in Österreich aus! Damit liegt RMS in dieser Zielgruppe nicht nur österreichweit, sondern auch in 5 Bundesländern in beiden KPIs deutlich vor dem Mitbewerb Ö3. In der Grundgesamtheit ab 10 Jahre erreichen die Privatsender der RMS TOP Kombi täglich rd. 2,3 Millionen Österreicher:innen. Damit ist die RMS TOP Kombi in jedem Mediaplan ein unverzichtbarer Partner.

Bei der Tagesreichweite baut RMS in 8 von 9 Bundesländern die Reichweite kräftig aus, in der Bundeshauptstadt Wien beweist die RMS TOP Kombi mit 29,0 Prozent neuerlich die klare Spitzenplatzierung vor Ö3 (18,2 Prozent). Beim Marktanteil verzeichnet RMS in allen Bundesländern deutliche Zugewinne, national belegt die Privatradio-Kombi 40 Prozent Marktanteil (+ 5 Prozentpunkte) und überholt damit erstmals Ö3 (36 Prozent).

Radio gesamt ist auch weiterhin ein unverzichtbares Medium: über 6 Millionen Österreicher:innen nutzen pro Tag Radio, das entspricht einem täglichen Potential von 75,6 Prozent. Und Herr und Frau Österreicher hören im Schnitt 3 Stunden und 6 Minuten Radio pro Tag. Auch in der entscheidenden Zielgruppe der 14-49jährigen Österreicher:innen nimmt Radio einen fixen Platz im Tagesablauf ein: 71,0 Prozent – das entspricht über 2,8 Millionen Hörer:innen – schalten Radio täglich ein und hören knapp 3 Stunden (170 Minuten).

Ergebnisse aus dem Radiotest 2022_2 (Mo-So)

• Die RMS TOP Kombi mit 37,9 Prozent Tagesreichweite bei den 14-49jährigen Nummer 1 in Österreich unter allen Radio-Angeboten

• Auch beim Marktanteil übernimmt RMS mit 40 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der

14-49jährigen die Marktführerschaft vor Ö3

• Die RMS TOP Kombi erzielt in Wien bei den 14-49jährigen eine Tagesreichweite von 29,0 Prozent (Ö3: 18,2 Prozent) und ist damit unangefochten Nummer 1

• Mit einem Marktanteil von 44 Prozent in der Bundeshauptstadt liegt die RMS TOP Kombi in der Kern-Zielgruppe deutlich vor dem Mitbewerb (Ö3: 22 Prozent)

• Sowohl bei der Tagesreichweite als auch beim Marktanteil ist die RMS TOP Kombi in

5 Bundesländern Marktführer

• Die RMS TOP Kombi erreicht täglich rd. 2,3 Millionen Österreicher:innen ab 10 Jahre

• Radio ist mit 75,6% Tagesreichweite und 186 gehörten Minuten weiterhin eines der beliebtesten Medien

Joachim Feher, Geschäftsführer RMS Austria, über den aktuellen Radiotest: „In diesem Sommer purzeln nicht nur die Hitzerekorde, es ist auch der Sommer der Privatradiorekorde. So viele etablierte Privatradiosender legen deutlich an Leistung zu und zahlreiche Sender, die in den letzten Jahren gestartet sind, zeigen unverkennbar auf und alle gemeinsam stärken die RMS. Für die Werbewirtschaft heißt das: ab sofort beinhaltet ein zeitgemäßer Radioplan mehrheitlich RMS. In Zeiten davongaloppierender Inflation können Agenturen und Auftraggeber bei der RMS somit sogar effizienter einkaufen.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://rms-austria.at/mediaservice/radiotest

Quelle: Radiotest 2022_2, Mo-So (alle Vergleiche mit RT 2021_2)