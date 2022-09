Abos – Dauerbegleiter im Alltag

Serienstreaming, Carsharing, Babynahrung, Kochboxen und sogar Socken – für eine große Auswahl an Services und Produkten gibt es heutzutage bereits die Möglichkeit, ein Abonnement abzuschließen.

Inwieweit Abos in Anspruch genommen werden und worauf die Konsument*innen dabei besonders achten, untersucht Marketagent in einer aktuellen Studie unter 1.000 Personen. Es zeigt sich: Über 80% der Österreicherinnen und Österreicher haben bereits mindestens ein Abo abgeschlossen. Und knapp jede*r Zweite*r denkt, dass künftig mehr Unternehmen Dauerbezüge ihrer Leistungen und Produkte anbieten werden.

Über 80% der Befragten geben an, dass ihr Haushalt aktuell ein Abo bezieht. Im Durchschnitt sind es sogar 3 Abos pro Haushalt. Und die scheinen sich zu lohnen: Knapp 80% meinen, dass sie ihre Abos ausreichend nutzen und diese sich bezahlt machen. Vor allem für Medien werden die Dauerbegleiter gerne in Anspruch genommen: Am häufigsten haben die Österreicher*innen Abos für Film- und Serienstreaming (51%), Musikstreaming (33%) sowie Printzeitungen und -zeitschriften (25%) abgeschlossen. Abos für Kochboxen, Kulturveranstaltungen und Fortbewegungsmittel wie z.B. E-Roller werden hingegen derzeit nur von einem kleinen Anteil bezogen.

Die beliebtesten Abo-Modelle

Es gibt verschiedene Modelle, wie Unternehmen den Dauerbezug ihrer Produkte und Leistungen anbieten. Am beliebtesten ist dabei die klassische Mitgliedschaft, bei der man einen Zugang zu verschiedenen Angeboten wie zum Fitnessstudio oder zu einer Auswahl an Serien bekommt und dafür einen fixen Beitrag zahlt, unabhängig davon, wie oft man dieses Angebot nutzt. 41% der Österreicher*innen finden das Mitgliedschafts-Modell eher bzw. sehr interessant. Miet-Abos sind für 34% ein beliebtes Schema: Gebrauchsgüter wie z.B. Fahrräder, Sportgeräte, Kleidung werden dabei für eine bestimmte Zeit gemietet und für die Dauer der Nutzung ein vereinbarter Preis bezahlt.

Was für den Dauerbezug spricht und worauf besonders geachtet wird

Allgemein wird als größter Vorteil von Abos die breite Auswahl an verschiedenen Inhalten und Produkten (36%) genannt, dass sie bequem und praktisch sind (35%) und man Produkte nicht selbst besitzen muss, um sie nutzen zu können (31%). Produkte zu mieten, ohne sie sein Eigentum nennen zu müssen entspricht auch dem Nachhaltigkeitsgedanken. „Jede*r Zweite*r denkt, dass man mit Miet-Abos die Umwelt schont, da gleich mehre Menschen ein Produkt nutzen. Dies kann besonders sinnvoll sein für Gegenstände wie Technik-, Sportgeräte oder Kleidung, die man nur für eine absehbare Zeit oder bestimmte Anlässe braucht – oder die einfach für eine Einzelperson sehr teuer sind und es sich deshalb lohnt, sie zu mieten und miteinander zu teilen“, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.

Beim Abschluss eines Abonnements ist den Österreicherinnen und Österreichern besonders wichtig, dass die Kündigung reibungslos abläuft und jederzeit möglich ist. Außerdem sollen die Produkte und Inhalte pünktlich geliefert werden.

Top 10 der wichtigen Aspekte von Abos* Unkomplizierte Kündigung 87,0% Jederzeit kündbar 86,7% Pünktliche Lieferung 83,3% Versandkostenfreie Zustellung/ Lieferung 80,1% Keine Mindestlaufzeit 79,8% Preisgarantie für einen bestimmten Zeitrahmen 79,0% Bequeme Lieferung nach Hause 78,3% Möglichkeit, eine Abo-Pause einzulegen (z.B. bei Urlaub) 78,1% Günstiger, als wenn man einzelne Produkte kaufen würde 75,4% Probe-Abo, um Abo vorher testen zu können 73,5%

n=1.000 | *Top-2-Box: Sehr wichtig / Eher wichtig

Zukünftiger Wunsch nach mehr Abos

Dass mehr Unternehmen Abos für ihre Produkte und Leistungen anbieten würden, möchten knapp 30% der heimischen Bevölkerung. Sie wünschen sich vor allem Abos für Lebensmittel wie z.B. Obst- und Gemüseboxen vom Bauern (27%), Film- und Serienstreamings (26%), Fortbewegungsmittel wie Carsharing und E-Roller (22%) und Haushaltsprodukte (21%). Jede*r Vierte findet ebenfalls die Idee von kuratierten Abos für Produkte spannend, bei denen man mit einer Zusammenstellung verschiedener Produkte (wie zum Beispiel Kosmetikartikel, Blumen, Wein, etc.) „überrascht“ wird. „Vor allem die jüngere Generation, die mit Netflix & Co großgeworden ist, hat Gefallen an Abo-Modellen gefunden und ist an einer breiteren Auswahl von Produkten und Services interessiert“, fügt Alexander Nusshold-Bertschler, Sales-Manager von Marketagent hinzu.

Studiensteckbrief:

Methode: CAWI | Computer Assisted Web Interviews

Instrument: Online-Interviews über die Marketagent reSEARCH Plattform

Erhebungszeitraum: 11.07.2022 – 21.07.2022

Sample-Größe: n = 1.000 Netto-Interviews

Kernzielgruppe: Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren

Quotensteuerung: Sample repräsentativ für die österreichische Bevölkerung

