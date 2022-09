In Deutschland ist es in den letzten Tagen mediales Thema: Angebotsprospekte per WhatsApp. Viele Händler gehen weg von Print-Werbung hinzu immer digitaleren Lösungen. Auch WhatsApp sowie das Metaverse werden dabei immer spannendere Optionen. Oliver Olschewski, CEO der Offerista Group Austria, nimmt dazu in einem Statement Stellung.

„Endlich ist WhatsApp skalierbar für Angebotskommunikation nutzbar. Das Thema geht bei unseren Kund:innen gerade durch die Decke. Wir arbeiten mit einer Vielzahl an Händlern an ihren eigenen WhatsApp-Kanälen für Prospekte und Angebote. Dies ist natürlich nur der Start“, so Oliver Olschewski auf die sich ändernden Methoden im digitalen Handelsmarketing, die sich ebenfalls auf das Portfolio der Offerista Group Austria auswirken.

Die Offerista Group hat ein neues spannendes Produkt im Portfolio. In Kooperation mit META werden Angebote und Aktionen automatisiert über den reichweitenstärksten Messenger-Dienst WhatsApp ausgespielt.

So kann man einen eigenen exklusiven Händler WhatsApp-Kanal gestalten und diesen für passgenaue, persönliche und direkte Kund:innenaktivierung ohne Streuverluste – mit Direct Messages direkt auf den Smartphones Ihrer Kund:innen – verwenden.

Diese Diashow benötigt JavaScript.