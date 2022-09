Einstimmung auf einen heißen Total-Video-Herbst beim ersten Screenforce-Heurigen

Auf Einladung von Screenforce wurden die Spritzer-Gläser auf die Highlights des bevorstehenden Programmherbsts und die Wirkungsstärke von TV beim Heurigen Hengl-Haselbrunner gehoben. Jam-Music-Lab-Absolventin Magdalena Wawra interpretierte das Wienerlied modern.

Nach Jahren virtueller Events wie der Screenforce Academy und den Screenforce Days mit tausenden Teilnehmern, die sich über aktuelle Total-Video-Trends auf den neuesten Stand bringen, lud die Gattungsinitiative am Mittwochabend zum gemeinsamen Sommerausklang beim Heurigen Hengl-Haselbrunner. Für gute Gespräche sorgten unter anderem die Highlights, die in den nächsten Monaten für eine intensive Total-Video-Nutzung auf allen Screens sorgen werden: neue Blockbuster und beliebte Serien, bevorstehende Landtagswahlen in Tirol und Niederösterreich sowie die Präsidentschaftswahlen, die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, große Shows und Live-Events sowie journalistisch fundierte Information.

Exakt 261 Minuten pro Tag verbringen die Menschen in Österreich (P 14+) laut aktueller Bewegtbildstudie mit Videokonsum, wovon der Löwenanteil von 70 Prozent auf klassisches TV entfällt, das sowohl live als auch zeitversetzt in den beliebten Sendermediatheken (Broadcaster Video on Demand) konsumiert wird. Mehr als drei Viertel des täglichen Bewegtbildkonsums entfallen auf TV-Inhalte. Total Video ist durch seine inhaltliche Qualität, hohe Reichweite und absolute Brand Safety das Zugpferd für wirkungsstarke Werbung, die Menschen in allen Nutzungssituationen auf ihren großen und kleinen Screens erreicht. Besondere Bedeutung wird in den nächsten Monaten, die von der geopolitischen Krise und der angespannten wirtschaftlichen Situation determiniert sind, dem positiven Effekt von TV zukommen, das mit erstklassiger Unterhaltung und involvierenden Shows Momente der Zerstreuung, Entspannung und des gemeinsamen Lachens bietet.

„Alle 35 Screenforce-Sender treten in diesem Herbst mit einem fulminanten Programm und attraktiven technologischen Innovationen an, welche die werbetreibende Wirtschaft noch effektiver mit ihrer Zielgruppe vernetzen. Die Weltneuheit TV-LOAD aus Österreich macht große Schritte und bietet Werbetreibenden bereits im kommenden Jahr eine neue Targeting-Qualität im absolut sicheren und positiven TV-Umfeld. Trotz aller Challenges blicken wir mit Optimismus in den Total-Video-Herbst und freuen uns, endlich wieder mit der gesamten Branche persönlich anzustoßen und gemeinsam über die nächsten großen Entwicklungen im TV zu sprechen“, sagt Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich).

Zünftige Innovationen

Passend zum zukunftsträchtigen „Traditionsmedium“ Total Video, das sich durch die technische Entwicklung neu erfindet und den Medienkonsum revolutioniert, wurde beim Wiener Traditionsheurigen Hengl-Haselbrunner auf wegweisende Innovationen wie TV-LOAD angestoßen. Den musikalischen Bogen zwischen Tradition und Moderne spannt Magdalena Wawra. Die Absolventin der Jam Music Lab Privatuniversität interpretierte das Wienerlied neu, mit Charme, Augenzwinkern und Anleihen am Chanson.

Auf Einladung der Chefs der heimischen Total-Video-Vermarkter, Josef Almer (Goldbach), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Thomas Gruber (ATV), Joanna Jarosz-Bahr (Servus TV), Michael Stix(ProSiebenSat.1 PULS 4) und Walter Zinggl (IP Österreich), stimmten sich bei kühlem Herbstwetter auf den heißen TV-Herbst unter anderem ein: Maria Emilia Alvarez (Sanofi Aventis), Marcela Atria(Atrium Consulting), Daniela Bagari (Felix), Maria Bierbaumer (Publicis Media), Thomas Bokesz(IPG Mediabrands), Andreas Cieslar (Donau Allgemeine Versicherung), Kathrin Feher (ORF-Enterprise), Thomas Fiedler (42 Vienna), Walter Fink (Sky), Uta Focke (Initiative Media), Christopher Haberlehner (ORF-Enterprise), Cornelia Hartl (IP Österreich), Petra Hruska (UM Panmedia), Nina Kaiser (4Gamechangers), Josef Kalina (Unique Relations), Susanne Koll (OMD Mediaagentur), Markus Latzka (Wirz Werbeagentur), Andreas Martin (Porsche Media & Creative), Claudia Ostermann-Schabata (IP Österreich), Susanne Ostertag (Microsoft), Elisabeth Plattensteiner (Mediacom), Simone Ratasich (IP Österreich), André Rathammer (Adverserve), Matthias Seiringer(ORF-Enterprise), Anton Siegl (Velux), Karin Silberbauer (Agrarmarkt Austria Marketing), Martin Spatz (Stada Arzneimittel), Peter Strutz (ProSiebenSat.1 PULS 4), Bernhard Wachtler (Bet at Home), Karl Welles (IPG Mediabrands), Georg Wernicke (ServusTV) oder Silvia Ziemkendorf(Velux).