Fileless Malware – Wie funktioniert sie?

Memory-only-Malware, Non-Malware-Attack, Zero-Footprint-Attack: All diese Bezeichnungen treffen auf Angriffe mit dateiloser Malware zu, bei denen Codes aus der Ferne abgerufen und ausgeführt werden, ohne lokale Zwischendateien zu benötigen. Zum Beispiel in Form von Zeichenketten, die von einem Webserver abgerufen und dann als Parameter an einen Skriptinterpreter wie PowerShell übergeben werden. Der Schadcode wird dann direkt in dessen Speicher ausgeführt. Es handelt sich um einen Angriff, der somit keine Spuren auf der Festplatte hinterlässt. Und die Techniken, die bei einer Attacke über Fileless Malware verwendet werden, um bösartigen Code im Speicher auszuführen, können vielfältig sein: Zweckentfremdung von nativen Programmen, die für das reibungslose Funktionieren des Betriebssystems erforderlich sind, Injektion von bösartigem Code in bestehende Prozesse, Speicherung von Malware in Windows-Registerschlüsseln. Es gibt sogar fertige Exploit-Kits wie die PowerShell-Tools Empire, PowerSploit und Cobalt Strike.