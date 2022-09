Handout Webinar #14 – Bing Ads

Bing Ads – Microsoft Advertising

Inzwischen kennen alle Marketing Verantwortlichen die Werbeschaltungen mit Google Ads. Diese Art der Werbung gibt es aber auch bei anderen Suchmaschinen wie Bing, Seznam, Yandex oder Baidu. Warum Bing Ads für das Marketing besonders wertvoll sein können und wie sie funktionieren, erfahren Sie vom SEO – Experten Michael Kohlfürst.

Die im Video besprochenen Punkte zum Thema Bing Ads werden nachfolgend beschrieben und mit Screenshots ergänzt. Videolänge: 44:51 Minuten

Warum Bing Ads?

Hauptgrund sind die Zielgruppen, die in der Bing Suche von Microsoft besonders gut erreicht werden können.

Zielgruppe Nutzer mit wenig Computer-Erfahrung

Wann immer Microsoft eine neue Version seines Computer Betriebssystems veröffentlicht hat, sind die Zugriffe auf deren Suchmaschine gestiegen. Dies kann auch bei Windows 11 wieder beobachtet werden.

Grund ist, dass Suchende bei Bing landen und den Unterschied zu Google aufgrund der Ähnlichkeit nicht wahrnehmen. Dies passiert sogar erfahrenen Nutzern, dass sie im ersten Moment gar nicht merken, dass sie nicht in der Google Suche gelandet sind.

Dies geschieht beispielsweise bei einer internen Suche. Unter Verwendung der Lupe in der Taskleiste sucht ein Nutzer am eigenen Computer. Wie der nachfolgende Screenshot zeigt, wird „Web durchsuchen nach bing ads“ angeboten. Da der Fokus des Nutzers weiter links liegt, wird dies übersehen und angeklickt.

Dabei wird nicht nur eine Suche nach dem eingegeben Suchbegriff ausgelöst sondern auch der Microsoft Edge Browser geöffnet. Dies selbst wenn Google Chrome oder Firefox als Standard Browser festgelegt wurden.

Die Zielgruppe der weniger erfahrenen Nutzer recherchiert weniger, sieht sich weniger verschiedene Angebote an, vertraut mehr auf die Ergebnisse der Suche. Die Folge ist, dass die Conversion-Rate gegenüber Google Ads überdurchschnittlich sein kann.

Zielgruppe Nutzer mit wenig Computer-Rechten

Diese Nutzer arbeiten zumeist in großen Unternehmen. Der System Administrator schränkt bei allen vom Arbeitgeber bereitgestellten Geräten die Rechte zur Verwaltung des Computers ein.

So kann der Standard Browser, die Browser Standard Suchmaschine uvm. nicht vom Nutzer verändert werden. Der Windows Standard sieht dann den zuvor beschriebenen Ablauf vor. Das Ergebnis sind automatische Suchen im Microsoft Umfeld von Bing (und LinkedIn).

Bing Ads vs. Google Ads

Für den Einstieg in den Bereich bezahlte Werbung haben wir Bing Ads ausgewählt. Die Gründe sind, dass die Verwaltung noch weniger umfangreich und daher übersichtlicher ist, als bei Google Ads. Weitere Gründe sind, dass noch wenige Werbetreibende Bing Ads nutzen und die Conversion-Rate hier besser sein kann, als bei Google Ads.

Bing Ads Möglichkeiten

Ähnlich den Werbeanzeigen von Google beanspruchen auch die Bing Ads die besten Plätze in den Suchergebnissen.

Microsoft bietet mit seinem Werbenetzwerk die zumeist genutzten Text Einschaltungen sowie erweiterte Suchergebnisse im Shopping. Die bei Google sehr erfolgreichen Formate der Video-Ergebnisse von YouTube oder lokale Suchergebnisse wie Maps sind (noch) nicht verfügbar.

Dafür bietet Microsoft Native Anzeigen an. Also Werbung in einem redaktionellen Umfeld das wie weitere Artikel wirkt. Bei einem Teil von Produkten und Zielgruppen kann dies sehr erfolgreich sein.

Display Advertising, also das Ausspielen von Werbebannern ist hier vergleichbar dem Angebot von anderen Anbietern wie Google. Dabei werden auf Webseiten von Werbepartnern die Werbebanner ausgespielt. Verrechnet wird nach Klicks.

Was kostet Werbung bei Bing Ads?

Laut deren Aussagen nach, können weltweit 677 Millionen eindeutige Suchmaschinennutzer pro Monat im Microsoft Search Network und 250 Millionen eindeutige Nutzer über das native Advertising in erreicht werden.

Die Anzahl der Suchen ist bei den bisherigen Kunden stark unterschiedlich und muss getestet werden. Es ist nicht sicher, dass Bing als einziger oder nur als zusätzlicher Kanal für ein Unternehmen ausreichend ist. Obwohl bestehende Google Ads Kampagnen vollständig und regelmäßig importiert werden können, bleibt dennoch ein zusätzlicher Mehraufwand zu erledigen.

Hinzu kommt, dass die Zielgruppe auf Bing eventuell anders ausgesteuert werden muss, um erfolgreich(er) zu sein.

Die Erfahrung zeigt, dass Bing Ads andere Klickpreise als Google Ads haben. Der Klickpreis kann von 0,03 Euro bis zu 30,00 Euro variieren. Der ROI hingegen ist zumeist besser als bei Google. Den meisten Unternehmen fehlt es jedoch an ausreichender Reichweite, um die nötige Anzahl an Anfragen und Aufträgen zu erhalten.

Wie viel maximal pro Tag und pro Klick ausgegeben werden darf kann hier genauer gesteuert werden, als dies bei Google möglich ist, da es weniger Überbuchungen des Tagesbudgets gibt. Das maximale Budget kann jederzeit reguliert werden. Kampagnen können wie bei anderen Netzwerken zu jeder Zeit gestartet oder pausiert werden.

Wie starte ich Bing Ads?

Microsoft Advertising bietet eine Informationsseite, von welcher aus in Bing Ads gestartet werden können. Voraussetzung ist, dass ein Microsoft Konto angelegt wird, sofern nicht eines durch die Nutzung von Microsoft 365 bereits vorhanden ist.

Startet ein Projekt über Bing Partner wie PromoMasters, kann ein erstmaliger Bonus für Werbeschaltungen in Höhe von 200 bis 400 Euro beantragt werden.

Nach Erstellung des Kontos können bereits bestehende Google Ads Konten importiert und als Werbung geschalten werden. Ansonsten werden Suchbegriffe, Anzeigentexte sowie Zielseiten eingegeben und nach einer Überprüfung durch den Support freigegeben und geschaltet.

Die Oberfläche ist der von Google ähnlich. Auch eine Verwaltung auf Agentur Ebene ist möglich. Administratoren können Personen, die ein Microsoft Konto haben hinzufügen und Rollen zuweisen.

Bei den Zahlungsmethoden kann die Verrechnung kann über Kreditkarte, Bank und sogar PayPal ausgeführt werden. PayPal ist von Vorteil, wenn bestehende Guthaben (daher) ohne Abzüge verwendet werden können.

Auch die Umstellung auf Monatliche Rechnungsstellung ist möglich. Voraussetzung ist ein regelmäßiger Umsatz und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens.

Was sind die Nachteile von Bing Ads?

Bing Ads haben generell weniger Reichweite als Google oder Facebook Ads. Auch erfindet sich das Werbenetzwerk immer wieder selbst neu, was teilweise dazu führt, dass das Werbeumfeld mit mehr Spam oder wenig passenden Anzeigen befüllt wird.

Auch sind der Ablauf und die Entwicklung sowie der Support (noch) nicht so professionell wie jener von Google.

Zur Messung der Erfolge können UTM Parameter eingefügt werden. Diese Methode der Erfolgsmessung und Aussteuerung erfolgt nicht so optimal wie innerhalb des Google Netzwerkes. Microsoft bietet mit Clarity ein eigenes Tracking, das jedoch in fast keiner Seite verbaut ist. Bestätigte Erfahrungswerte wie gut Remarketing Kampagnen ausgespielt und gemessen werden, liegen noch nicht vor.

8 Tipps zu Bing Ads Prüfen, ob die Zielgruppe zu Bing Ads passt Vorhanden Google oder Facebook Kampagnen importieren spart Arbeit Konto über einen Bing Partner öffnen und Bonus holen Mit kleinerem Budget starten, um Erfahrung zu sammeln Erfolgs-Tracking über UTM Parameter oder Clarity verwenden Ressourcen einplanen, da Bing Ads extra Zeit zur Optimierung benötigen Zusatzbudget einplanen um andere Aktivitäten wie Google Ads während eines Tests weiterzuführen Wenn trotz Optimierung kein Erfolg eintritt, dann pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals testen

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wecken neuer Potentiale! Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „Kampagnen für Bing Ads erstellen und optimieren“.

Über Michael Kohlfürst: Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.