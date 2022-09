Jüngste Kreativgeschichte im neuen Jahrbuch-Band

Der 44. Kreativ-Almanach des Creativ Club Austria zeigt heimische Bestleistungen aus den Jahren 2021/22 auf 623 Seiten. „Reimagined“ von DMB..

Seit 1972 verewigt der Creativ Club Austria die Preisträger des CCA-Venus-Awards im CCA-Jahrbuch, dem Nachschlagewerk der österreichischen Kreativwirtschaft. Seit heuer gibt es die insgesamt 44 analogen Zeitzeugen auch in digitaler Form auf der Website des Creativ Club Austria als kostenloses Nachschlagewerk für kreative Bestleistungen aus Österreich. Das Jahrbuch wird jedes Jahr von jenem Creativ-Club-Austria-Mitglied konzipiert, das die jährliche CCA-Kampagne verantwortet. Anlässlich des 50. Jubiläums des Creativ Club Austria stellte DMB. die Kampagne unter das Motto „reimagine“, denn „Altes neu zu denken“ ist Kreativdirektorin Daniela Sobitschka nach, damals wie heute Teil der täglichen Kreativarbeit. Darüber hinaus fungiert das Kampagnenkonzept als aktivierende Aufforderung, sich mit der Werbegeschichte dieses Landes auseinanderzusetzen. Werbegeschichte neu zu denken wurde demnach auch schlagend für die Cover-Konzeption des diesjährigen Sammelwerks. Sie wurden nämlich aus Werbeplakaten der letzten Jahrzehnte hergestellt und machen damit jede Ausgabe zum Unikat.

„Im Zuge des 50-jährigen Creativ-Club-Austria-Jubiläums haben wir uns die Frage gestellt, wie wir das Motto ‚reimagine‘ auch aufs Annual übertragen können. Bei unseren Überlegungen sind wir auf das beliebte Traditionsmedium ‚Plakat‘ gestoßen. Damals wie heute gelten für dieses Medium ganz besondere Gestaltungsgesetze. Aus Werbeplakaten der vergangenen Jahre ein neues Papier zu schöpfen, klang zunächst wie eine nicht umsetzbare Idee – eher Typ ‚Luftschloss‘. Umso erfreuter waren wir, als uns der Papierschöpfer die Umsetzbarkeit des Projekts bestätigte. Aber auch die Druckerei und der Buchbinder haben es in enger Absprache möglich gemacht. Ein besonderes Detail: Jedes Stück ist ein Unikat und soll jedem einzelnen Jahrbuch aus dem Jubiläumsjahr 2022 die Wertigkeit verleihen, die es auch verdient“, kommentiert Daniela Sobitschka, Creative Director DMB. und Creativ-Club-Austria-Mitglied.

„Das Creativ-Club-Austria-Jahrbuch beinhaltet maßgebende Arbeiten der heimischen Kreativelite und macht ihre Leistungen sichtbar. Es ist uns daher ein Anliegen, diese für die Branche wichtige Zeitgeschichte mit entsprechend hohen Anspruch zu dokumentieren. Unser Dank für die herausragende Buchgestaltung und die Jahreskampagne gilt DMB., Glanzlicht für die Erstellung der Druckvorstufe und des Indexes, Print Alliance für die Produktion, Europapier für die Papierunterstützung sowie allen Einreicherinnen und Einreichern, Jurorinnen und Juroren, Preisträgerinnen Preisträgern und Sponsorinnen und Sponsoren“, so Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Das gebundene Sammelwerk präsentiert 363 ausgezeichnete Arbeiten, davon erhielten 175 eine CCA-Venus, 188 haben sich ihren Jahrbuch-Platz durch ihre Shortlistplatzierung gesichert. Das Creativ-Club-Austria-Annual ist in seiner 44. Auflage ab sofort beim Creativ Club Austria oder über den Falter Verlag um 39,90 Euro (zzgl. Versand) erhältlich.

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb. Der Creativ Club Austria bietet seinen über 240 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Andreas Spielvogel (DDB Wien) und als Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzingerinne. Weitere Informationen auf http://www.creativclub.at