Österreichs beste Chief Information Security Officer geehrt

41-jähriger Sicherheits-Experte ist heimischer „CISO of the Year“

Die auf Informationssicherheit spezialisierte, staatlich akkreditierte Zertifizierungsorganisation CIS kürte beim CIS Compliance Summit 2022 im Austria Trend Hotel Savoyen in Wien die besten Chief Information Security Officer (CISO) Österreichs. Die begehrte Auszeichnung „CISO of the Year 2022“ hat Peter Gerdenitsch, Group CISO der Raiffeisen Bank International AG, erhalten.

„Mit der neu ins Leben gerufenen Auszeichnung ‚CISO of the Year‘ möchten wir herausragende Leistungen im Bereich Informationssicherheit würdigen und jene Personen, die sonst häufig anonym im Hintergrund für die Sicherheit vieler Betriebe arbeiten, ins Rampenlicht rücken. Gleichzeitig soll die Preisverleihung anderen Gleichgesinnten als Anreiz dienen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Klaus Veselko, Geschäftsführer der CIS bei der Preisverleihung in Wien. Der Award wurde vom Juryvorsitzenden Simon Tjoa, Institut für IT Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten, überreicht – die unabhängige Jury setzte sich aus Repräsentanten aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen.

Zero Trust Konzept für eine „New World of Work“

Die beste Leistung hat nach Ansicht der Jury Peter Gerdenitsch, 41, von der Raiffeisen Bank International AG erbracht und sich gegenüber den anderen Bewerbern durchgesetzt. Gerdenitsch überzeugte durch die Definition und Einhaltung der gruppenweiten Security Governance sowie der Implementierung eines Zero Trust Konzepts für Enduser. Die Begründung der Jury lautet wie folgt: „Herr Gerdenitsch verfolgte eine zukunftsträchtige Strategie und hat es geschafft, die Informationssicherheit als ganzheitlichen Business Enabler in der Unternehmensgruppe der Raiffeisen Bank International zu positionieren. Darüber hinaus leistete Gerdenitsch durch den intensiven Austausch mit Fachexperten einen wichtigen Beitrag für die Security Community Österreichs.“

So wurden die Preisträger ermittelt

Ziel des „CISO of the Year“-Wettbewerbs ist es, die Leistungen dieser hochspezialisierten Management-Rolle auszuzeichnen sowie zusätzliche Impulse zu bieten. Die Bandbreite der einreichbaren Projekte und Maßnahmen erstreckte sich von der präventiven Abwehr von Cyber-Attacken oder der Realisierung eines innovativen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) unter herausfordernden Bedingungen bis hin zur Weiterentwicklung eines ISMS zu einem integrierten Managementsystem mit Business Continuity Management (BCM). Die Bewerber stellten im Zuge der Einreichungen kurz ihre Hintergründe sowie Erfolgskriterien (beispielsweise Einsparungen, Verbesserung der Sicherheit, engagiertes Team, eingesetzte Technologien) vor.

Eine unabhängige Fachjury mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft traf unter allen Einreichungen die Vorauswahl, bevor das finale Ergebnis beim CIS Compliance Summit 2022 in Wien der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde.

Informationen zu den weiteren Preisträgern sowie die Anmeldeformulare für den neuen Wettbewerb „CISO of the Year 2023“ finden Sie hier: www.cis-cert.com/ciso/