Out of Home Kampagnen am Wiener Rathaus

Die Fassadenarbeiten am Wiener Rathaus gehen in die nächste Bauphase und MEGABOARD erweitert das Portfolio um ein neues, urbanes MEGAgerüst.

Out-of-Home Kampagnen werden ab sofort auf rund 170m² an der rechten Seite des Wiener Rathauses perfekt in Szene gesetzt. Mit dem MEGAgerüst am Rathaus ist Ihre Werbebotschaft auch in den nächsten Monaten weiterhin mittendrin statt nur dabei.

Neben der guten Lage des Wiener Rathauses, profitiert jede Kampagne zusätzlich von der Bekanntheit des historischen Gebäudes.

Das Rathaus garantiert mit seinen Veranstaltungen im Rathauspark einen einzigartigen Begegnungspunkt von Touristen und Wienern im Herzen Wiens. Ab Mitte November und während der Adventzeit zieht der Wiener Christkindlmarkt Jung und Alt in seinen Bann. Mit dem Jahreswechsel verwandelt sich der Adventzauber im Rathausparkt in den Wiener Eistraum 2023. Auf das vielfältige Veranstaltungsprogramm im Frühjahr folgt im Sommer das Filmfestival mit internationaler Atmosphäre und kulinarischen Köstlichkeiten.

„Das Wiener Rathaus, eines der bekanntesten Gebäude Wiens in zentraler Lage“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „zählt zu MEGABOARD´s Portfolio, worauf wir sehr stolz sind. Unzählige Besucher:innen am Veranstaltungshotspot warten schon auf die kommenden MEGA-Werbebotschaften.“

Bei einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 1,2 Mio. Kontakt-Chancen erreicht werden.

