SEO Webinar #14 – Bing Ads

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #14 lernen Sie die Bedeutung von Bing Ads kennen.

Nutzer mit wenig Computer- und GOOGLE-Erfahrung und Nutzer mit sehr eingeschränkten Anwenderrechten in großen Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Industrie, etc., landen im ersten Fall oft unbewusst und im zweiten Fall mangels anderer Möglichkeiten bei Bing.

Warum das so ist und wie man dieses Potential für seine SEO Erfolge nutzen kann, erklärt Michael Kohlfürst in diesem Webinar.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.