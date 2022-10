Das größte Sampling-Event direkt an den Unis

Stärker denn je, machen die 60.000 edubags mit so vielfältigen Goodies wie nie zuvor den Studenten riesige Freude zum diesjährigen Uni-Start im Oktober. Die österreichweite Uni-Samplingaktion ist in direkter Zusammenarbeit mit allen großen Universitäten und Hochschülerschaften zu einem der größten Uni-Events hierzulande geworden und bringt die besten Produkte und Produktneuheiten zu den jungen Kunden.

Die edubags sind das perfekte Willkommensgeschenk für den Start ins Studentenleben. Vollgepackt mit erfrischenden Durstlöschern, süßen und pikanten Snacks und praktischen Goodies, jeder Menge edudeals Rabattaktionen und wissenswerten Informationen, bieten sie alles Wichtige für das neue Semester.

Über 1000 edubags pro Stunde werden alleine an der Uni Wien nach strenger Voranmeldung von den Studierenden der größten Universität Österreichs den Verteilern sprichwörtlich aus den Händen gerissen – die edubags sind begehrter denn je. Eine Win-Win Situation für alle: Hochwertige Produkte zum kostenlos Ausprobieren machen die Studis glücklich, und für Unternehmen ist es die perfekte Gelegenheit, die wichtige Zielgruppe der jungen Erwachsene und erstmaligen Kaufentscheider für ihre Marken zu begeistern.

Wie geil ist das denn

Diesen Satz hört man an den Unis gerade eben wohl noch öfter als „gleich hab ich Vorlesung“. Denn drin in den edubags ist alles, was schmeckt und die besten Deals für Studenten: Vom Ja! Natürlich Apfel oder Bio-Maroni, über Red Bull Organics, Gröbi Grapefruit Limo, Schoko von Oreo oder Schogetten, Ovomaltine Creme, einem Rio Mare Insalatissime Snack, Hellmann’s Vegan Mayo, Waterdrop Energy Drops, Samarin Brausepulver bis zu Textmarkern, Tempo Taschentüchern, dem U27 Angebot des Wiener Staatsballetts und einem Gratis-Ticket für das Mumok Museum. Auch das hauseigene edudeals Gutscheinheft mit zahlreichen unschlagbaren Studentenrabatten von Partnern wie Austrian Airlines, Link Superpedestrian, Burger King, EF Sprachreisen, Hello Fresh, Epson, Kurier und Profil, dem U4 Club und vielen mehr liegt bei.

„Wir sind begeistert, dass unsere edubags so viel gute Laune bei den Studiosi machen, einer begehrten aber auf dem klassischen Weg oft schwer erreichbaren Zielgruppe. Zudem sind wir besonders stolz auf unsere langjährigen exklusiven Kooperationen mit zahlreichen österreichischen Universitäten und ÖHs, für die unsere edubags mittlerweile ein essenzieller Bestandteil bei ihren offiziellen Uni Welcome Events und Openings sind.“, beschreibt Markus Müller, Gründer von Media in Progress, das erfolgreiche Konzept der edubags.

40.000 edubags im Sommersemester, 60.000 edubags im Wintersemester 2023

Die nächsten edubag-Aktionen bei Österreichs größtem Studentenmedienhaus stehen auch schon in den Startlöchern: Im März 2023 warten 40.000 edubags an allen großen Unis in Österreich und zahlreichen FH’s und Privatunis, in ÖH-Zentren und bei ÖH-Events sowie in Studentenheimen und facultas Buchhandlungen auf die Studierenden. Im Oktober sind es weitere 60.000 Taschen, die direkt in den Unis & FH‘s in offizieller Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen ausgegeben werden.