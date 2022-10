Lebe Smårt als Ausdruck des IKEA Lebensgefühls

IKEA Österreich startete am 17. Oktober mit einer neuen strategischen Klammer für sämtliche Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens in Österreich. „Lebe Smårt“ (sprich: Smort; ein Kunstwort aus dem englischen smart mit einem für IKEA typischen schwedischen i-Tüpferl am a) ist ab sofort die Verdichtung der IKEA Unternehmensphilosophie und ein starkes Markenversprechen in nur zwei Worten. Alle internen und externen Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens finden unter der neuen Linie Platz.

„Lebe Smårt ist das, was IKEA ausmacht. Es ist ein Lebensgefühl, das mehr denn je unserem Zeitgeist entspricht. Smårt zu sein und smårt zu leben bedeutet die Vielfalt zu feiern, preiswerte Produkte mit einem außergewöhnlichen Design in hervorragender Qualität zu entwickeln, die unsere Kundinnen und Kunden lieben. Es ist das Gefühl, bei IKEA einzukaufen, zu Hause ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es ist aber auch unsere Art als IKEA Team zusammenzuarbeiten, Herausforderungen zu meistern und Erfolge zu feiern. Wir haben einen neuen Ausdruck dafür gefunden, der das alles auf den Punkt bringt – Lebe Smårt bedeutet IKEA “, so Maimuna Mosser, Country Commercial Managerin bei IKEA Österreich.

Start auf allen Kanälen

Ab 17. Oktober startet IKEA Österreich in eine langfristig angelegte neue Ära der Kommunikation mit seinen Kund:innen auf allen Touchpoints. Die Kernaussage „Lebe Smårt“ und das damit verbundene Gesamtkonzept stammt von &US, der neuen Kreativagentur von IKEA Österreich. „Lebe Smårt ist das kreative Ergebnis eines Positionierungsprozesses für IKEA in Österreich, der uns von den Tagen der Gründungsidee des Unternehmens bis in die Zukunft und mehrmals durch das gesamte Universum der globalen Erfolgsmarke geführt hat. Das neue Fundament für alle internen und externen Kommunikationsmaßnahmen wird es IKEA ermöglichen, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die Unternehmenskultur weiter zu stärken. Es macht mich und mein Team sehr stolz, IKEA in eine neue Ära der Kommunikation zu begleiten“, so Helmut Kosa, Managing Partner von &US. Erstmals zu erleben wird „Lebe Smårt“ in TV-Spots, Online Videos, einem 50-Sekünder für das Kino, Hörfunkspots, City Lights, digitalen Screens, Rolling Boards, Social Ads und Out-of-Home Sonderwerbeformen sein.