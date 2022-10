Linzer Kreativagentur holt beim OÖ Werbepreis 11 Caesaren ab

Wie ein Déjà-ve, nur besser. Fredmansky wurde zum zweiten Mal in Folge Gesamtsieger beim Caesar 2022, dem oberösterreichischen Werbepreis.

4 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze: Die Kreativagentur stand so oft wie keine andere Agentur bei der Verleihung am 29. September im Linzer Design Center auf der Bühne. Spannendes Detail: Die Linzer verwandelten 10 Nominierungen in 11 Preise. Wie das? Zu 8 Prämierungen in festen Kategorien, räumte Fredmansky alle Trophäen in der Sonderkategorie “Preise der Jury” ab, in der die Juroren weitere, besonders auszeichnungswürdige Projekte mit Gold, Silber und Bronze veredelten.

Zusammenarbeit Linzer Bier mit 2-x Gold und 1x Silber ausgezeichnet

“Deine Brauerei ist fertig – wer fühlt sich von dieser Headline bitteschön nicht angesprochen?”, bekräftigte Jury-Vorsitzender Thomas Börgel die Entscheidung der Richter*innen und schmunzelte darüber, dass Bier bei den Sitzungen nur zum Ansehen vorhanden war – davon aber reichlich. Gold gab’s für das Projekt “Zur Liesl”, dem Braulokal in der Linzer Brauerei in der Kategorie Corporate Design, sowie für die Hausbesuche anlässlich der Brauereieröffnung in der Kategorie Dialogmarketing. Die groß angelegte Kampagne zum Baustart der Brauerei “Was braucht Linz?” wurde mit einem Caesar in Silber ausgezeichnet.

Gold fürs EVG-Geheimnis in der Königsdisziplin Kampagne

Wie begeistert man Menschen für eine Arbeit, ohne zu sagen, woran gearbeitet wird? Für das Technologie-Unternehmen EVG entwickelte Fredmansky die gesamte Arbeitgeber-Kommunikation, die Mitarbeiter*innen zu Insidern macht und auch extern Begehrlichkeit und Neugierde weckt. Die Jury miteingeschlossen. Die regionale Kampagne wurde mit dem höchsten Preis in der begehrten Disziplin Kampagne prämiert.

Ausgezeichnete digitale und analoge Markenarbeit für Maschinenfabrik LASKA

Fredmansky kämpft für Ideen und liebt schönes Design – digital und analog. Das sind mehr als nur schöne Worte: Die Zusammenarbeit mit LASKA wurde beim Caesar 2022 in beiden Disziplinen ausgezeichnet. Das 140-Jahre Manifest, für das die Kreativen mit Künstlern aus ganz Oberösterreich zusammenarbeiteten, wurde versilbert. Die LASKA Digital Brand Experience bestehend aus einem Headless-System als Herzstück, setzte sich mit einem Caesar in Bronze durch.

Fredmansky gewinnt OIS

Die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen ist eine den Menschen verbundene Regionalbank, die einen Teil des erwirtschafteten Erfolges zurückgeben möchte. Dazu hat man das Projekt-21 ins Leben gerufen, bei dem die Sparkasse 5% des Jahresgewinns in Initiativen von Menschen aus der Umgebung investiert. Die Kommunikation dazu wurde in der Kategorie “Nachhaltig kommunizieren” mit Bronze veredelt.

Das Redesign fürs Restaurant und Hotel Mühltalhof in Neufelden ist Preisregen-erfahren. 2x CCA-Venus, 1x ADC-Nagel vom ADC Art Directors Club Deutschland und nun ein bronzener Caesar. Der Name von Philipp Rachingers Fine Dining Restaurant OIS, passt als Motto zum Fredmansky-Medaillenspiegel in der außertourlichen Nicht-Kategorie “Preise der Jury”. In dieser Runde für besonders auszeichnungswürdige Projekte räumt die Linzer Kreativagentur Gold fürs Blausiegel Packaging, Silber fürs Corporate Design der Abo-Box Schinken, Wolf und Hühnergeschrei, sowie Bronze für die Sommerbühne Altenfelden ab. Letzteres Projekt beschreibt Chef-Juror Thomas Börgel mit den Worten: “Eine Einladung der Marke, am Leben der Menschen teilhaben zu dürfen.”

Fredmansky feierte geschlossen als Team

Rechtzeitig aus Kroatien retour, wo Fredmansky mit dem gesamten Team sein 25-jähriges Bestehen feierte, ging es bei der Verleihung des oberösterreichischen Caesars mit dem Jubel weiter. 4 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze wurden als Einheit gefeiert. Auch Gerald Ornetzeder und Manfred Maureder, die Fredmansky 1997 in Neufelden im Mühlviertel gegründet haben, ließen sich von der emotionalen Stimmung anstecken. Die beiden überließen vor ein paar Jahren Ino Karning und Andy Schreyer das Ruder. Mit Erfolg, wie der Abend eindrucksvoll bewies.