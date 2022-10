Number One entwickelt neues Werbeformat in Zusammenarbeit mit Palmers und Infinity Media

27 neue, stark frequentierte Standorte für Video-Werbung im öffentlichen Raum stehen ab 10. Oktober 2022 in Wien zur Verfügung. Netzwerk wird bis Mitte 2023 auf 160 LED-Walls in ganz Österreich ausgebaut. Infinity Media übernimmt Vermarktung.

Mit der größten Werbefläche Europas vor den Toren Wiens eröffnete Number One im Dezember 2021 auf 1.020 Quadratmetern eine neue Dimension der digitalen Außenwerbung. Die gleichnamige LED-Werbefläche auf dem Palmers-Hochhaus wird ausschließlich mit Öko-Strom betrieben und spart im Gegensatz zu Werbeplanen bis zu 4,5 Tonnen Kunststoff pro Jahr ein.

Ab 10. Oktober 2022 baut Number One die Partnerschaft mit dem Textilunternehmen aus und präsentiert ein neues Netz für Video-Werbung. An 27 frequenzstarken Palmers-Standorten in der Bundeshauptstadt bieten Screens mit einer Fläche von drei Quadratmetern im Hochformat (128 x 224 Zentimeter; 9:16) erstmals eine digitale Werbemöglichkeit in den aufmerksamkeitsstarken Auslagen der Palmers-Shops, die traditionell eine konsumkräftige Käuferschicht ansprechen. An den 27 neuen Standorten können TV- und Online-Kampagnen direkt in den öffentlichen Raum verlängert werden, womit sich eine impactstarke Out-of-Home-Bewerbung mit Bewegtbild realisieren lässt.

Premiere im Handel: Nationaler Ausbau

Zum ersten Mal öffnet eine Handelskette ihre eigenen Werbeflächen für andere Werbetreibende und möchte damit Synergien in Einkaufsstraßen und Innenstadtlagen stärken. Bereits ab Mitte 2023 werden weitere 133 Flächen folgen. Insgesamt stehen ab Mitte 2023 national 480 Quadratmeter Video-Werbefläche auf 160 LED-Walls zur Verfügung, um Konsumenten in ihrer täglichen Mobilität zu erreichen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Number One heben wir die eigene Produktpräsentation und Ansprache der Konsumentinnen und Konsumenten auf ein neues Niveau. Die Schaufenster werden dynamischer und wir haben mehr Flexibilität in der Gestaltung und tagesaktuellen Ausspielung der Spots. Palmers öffnet seine Screens erstmalig auch für andere Werbetreibende. Die Attraktivität der stark frequentierten Palmers-Standorte eignet sich hervorragend, um Menschen direkt in den Einkaufsstraßen zu aktivieren und Produkte im hochwertigen Umfeld der Palmers-Shops zu präsentieren. Bereits ab Mitte 2023 ist die österreichweite Marktdurchdringung durch die Kooperation mit Number One möglich“, erklärt Lisa Reisenberger, Head of Marketing bei Palmers Textil.

„Die ausgezeichnete Buchungslage der Werbefläche ‚Number One‘ am Palmers-Hochhaus hat die Vision reifen lassen, Videowerbung im Handel neu zu denken und ein Konzept zu entwickeln, das Schaufenster zum Blickfang macht und auch lokalen Anbietern eine hochwertige, bestens sichtbare Werbemöglichkeit im direkten geografischen Umfeld bietet. Die gemischte Bespielung aus Eigen- und Fremdwerbung steigert das Interesse der Passantinnen und Passanten und wirkt sich positiv auf die Markenwahrnehmung und Kundenfrequenz aus. Die Digitalisierung des Schaufensters wird für ein belebteres Bild in Einkaufsstraßen sorgen und bringt Werbetreibende noch näher an Konsumentinnen und Konsumenten in Kauflaune“, ist Number-One-Geschäftsführer Michael Müllner-Baatz überzeugt. „Im Großraum Wien bieten die neuen LED-Walls in den Palmers-Auslagen eine aufmerksamkeitsstarke Ergänzung zu Kampagnen auf Europas größter LED-Wall, ‚Number One‘ am Palmers Hochhaus.“

Screen statt Schaufensterpuppe

Palmers selbst nutzt die neue Out-of-Home-Werbemöglichkeit, um die Präsentation seiner Kollektionen in neue Kleider zu hüllen. Die großformatigen Bildschirme ermöglichen eine zukunftsweisende, digitale Produktpräsentation, die aktiver wahrgenommen wird als die herkömmliche Schaufensterpuppe. Für die neue Form der Video-Werbung kommen moderne, besonders energiesparsame Screens zum Einsatz, die sich automatisch der Lichtsituation anpassen.

Konkrete Gespräche führt Number One bereits mit einer weiteren Handelskette, um das neue Window-Netzwerk zügig zu erweitern. Werbetreibende haben künftig die Möglichkeit, zwischen Standort-Netzwerken zu wählen oder sich gezielt für Videowerbung bei einem bestimmten Handelspartner zu entscheiden. Auf den LED-Walls von Number One wird die nahtlose und einheitliche Produktpräsentation auf allen Screens möglich. Kampagnen können direkt im TV, online und in den Shops ausgespielt werden. Zudem ergeben sich durch die mögliche Verknüpfung mit dem Smartphone, beispielsweise über QR-Codes, neue Möglichkeiten zur Interaktion und zum Dialog mit den Konsumenten. Unter anderem können dadurch Click-and-Collect-Angebote in der räumlichen Umgebung beworben werden.

Dynamic Advertising im Schaufenster

Wie bei „Number One“, Europas größter LED-Werbefläche, können die Sujets auch im neuen Schaufenster-Netzwerk kurzfristig und täglich gewechselt werden. Somit können Aktionen an einzelnen Wochentagen ebenso gezielt beworben wie auch aktuelle Wetterverhältnisse oder besondere Ereignisse berücksichtigt werden. Die Flexibilität ermöglicht die synchronisierte Ausspielung von Digital- und Out-of-Home-Kampagnen.

Die Exklusivvermarktung der neuen Flächen für impactstarke DOOH-Werbung in den Palmers-Schaufenstern erfolgt durch Infinity Media.

„Wir legen großen Wert darauf, unseren Kundinnen und Kunden relevante Außenwerbemöglichkeiten in den besten Lagen Wiens zu bieten, die gesehen werden und Kaufanreize auslösen. Durch die Kooperation mit Palmers und Number One können wir innerstädtische, bereits vorhandene Infrastruktur nutzen und sie für Werbezwecke optimieren. Die Premiere im Schaufenster ist die ressourcenschonende Umsetzung eines neuen Out-of-Home-Formats in unmittelbarer POS-Nähe“, so Nico Schluga, COO von Infinity Media.