Nachhaltig Wirksam

72 % der Unternehmen haben Ziele zur Nachhaltigkeit bereits in ihre Kennzahlenmodelle integriert

CEOs FOR FUTURE präsentiert in Zusammenarbeit mit Sabine Aigner (Spencer Stuart) eine Studie zum Thema nachhaltige Unternehmensführung und wie die Performance zur Nachhaltigkeit steigt.

„Die Wirtschaft befindet sich längst im Perspektivenwandel, aber sind wir schnell genug und sind wir treffsicher?“, sagt Sabine Aigner, Studienleiterin, Partnerin bei Spencer Stuart und Mitglied von CEOs FOR FUTURE, und erläutert weiter: „Nachhaltige Unternehmensführung braucht viele Ansatzpunkte: die Unternehmensstrategie, Geschäftsmodelle und eine Neudefinition der zu erreichenden SDG-Ziele, der Sustainable Development Goals.“ Der Begriff „Purpose“, oder auch „Corporate Purpose“, also der Sinn und Zweck eines Unternehmens jenseits von Gewinnsteigerung und wirtschaftlichem Wachstum, gewinnt immer mehr an Bedeutung.

„Die eigene Unternehmenskultur wird neu definiert. In vielen Unternehmen findet eine Transformation hin zu nachhaltigem Wirtschaften statt. Und das ist gut so. Der Fokus liegt verstärkt auf verantwortungsvollem Handeln sowie auf der ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung eines Unternehmens“, betont Birgit Kraft-Kinz, CEOs FOR FUTURE-Gründerin und Obmann-Stellvertreterin sowie Geschäftsführerin von KRAFTKINZ.

Die vorliegende Studie, die CEOs FOR FUTURE in Zusammenarbeit mit Sabine Aigner umgesetzt hat, umfasst die nachfolgenden Erkenntnisse.