SHEconomy lädt zum Online-Event für Frauen in der Technik

Am 22. und 23. November finden zum dritten Mal die shetech Online Days statt. Unter dem Motto „How women shape the future“ stellt SHEconomy international und national namhafte Role Models aus der Tech-Branche und ihren Einfluss auf Innovationen vor. Den Teilnehmer:innen werden an zwei Nachmittagen Einblicke in spannende Zukunftsthemen geboten, „Future ME’s“ aus Zukunftsfeldern vorgestellt und greifbare Karrierewege von und für Frauen präsentiert, die auch für Querensteiger:innen möglich sind. Im Mittelpunkt stehen Female Tech-Leaders, die heute schon die Welt von morgen mitgestalten. Die Anmeldung ist ab sofort kostenlos möglich.

Inspirierende Rolemodels und greifbare Karrierewege

Innovations- und Tech-Begeisterte erfahren an den beiden Nachmittagen der shetech Online Days 2022 alles rund um die Frage, wie durch Erfinderinnengeist und weibliche Innovationen gesellschaftliche und technische Herausforderungen gelöst werden können. In Talks, Round Tables und Deep Dives wird über Themen wie Robotics & AI, Green Tech und das Metaverse diskutiert. Mit dabei sind zahlreiche Top-Expertinnen wie Salzburg AG-Chefin Brigitte Bach, Heidi Pech (Futurice), Claudia von der Linden (Vizerektorin Digitalisierung TU Graz), Stefanie Fitzka (Gartner), Stefanie Kopka und Ana Maria Rodriguez (Shared Leadership bei Bosch) und Postbus Vorständin Sylvia Kaupa-Götzl. Die Themenvielfalt ist groß: Von neuen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten über Skills der Zukunft bis hin zu Branchen-Einblicken wird eine breite Palette geboten.

Besonders in der Technik-Branche sind Frauen oftmals unterrepräsentiert, dabei bietet ihnen dieses Feld enorme Chancen und ihre Skills sind gefragter denn je. „Frauen sorgen für ein besseres Arbeitsklima im Tech-Bereich: 84% der weiblichen Beschäftigten in Tech-Berufen sind, laut Befragungen, sehr zu zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz – gegenüber 74% der Männer. Dieses Positive strahlen sie natürlich aus! Es ist auch das, was wir mit unseren SHEtech Online Days vermitteln wollen“, erklärt Michaela Ernst, Chefredakteurin bei SHEconomy.

Anmeldung ab jetzt

Für Interessierte, Quereinsteiger:innen und etablierte Führungskräfte im Tech-Bereich bietet das Event alles von spannenden Berufsfeldern, Ausbildungsmöglichkeiten, Deep Dives in diverse Branchen, sowie Panels mit Top-Managerinnen und Female Role Models. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung ist bis 22. November hier möglich.

Keyfacts:

Wann: 22. Und 23. November 2022, jeweils 16:00 – 19:30

Wo: Die shetech Online Days 2022 finden digital statt. Anmeldung hier:

Programm:

Tag 1 (22.11.2022):

16.00 – 16.10: Begrüßung & Eröffnung

16.15 – 16.25: Keynote – The Future of Technology – Wofür wir Innovation künftig einsetzen

16.30 – 17.10: Round Table: How Female Leaders Shape The Future

17.15 – 17.55: Deep Dive 1: Green Tech & Kreislaufwirtschaft Deep Dive 2: Digitalisierung & IT Projekte

18.00– 18.40: Round Table: Berufsbilder und Skills der Zukunft (spannende Ausbildungswege)

18.45-19.30:

Deep Dive 3: Health & Superhumans Deep Dive 4: Mobilität

Tag 2 (23.11.2022):

16.00 – 16.10: Begrüßung & Eröffnung

16.15 – 16.25: Keynote – Innovation & Diversität in der Produktentwicklung

16.30 – 17.10: Round Table: HR – How To Attract Women For Future Jobs – Quereinsteigerinnen an Bord holen

17.15 – 17.55: Deep Dive 5: Stadt der Zukunft & Metaverse Deep Dive 6: Automatisierung, Robotik & Logistik

18.00 – 18:40: Round Table: Female Talents – How To Succeed In Your FEMtech Career

18.45-19.30: Deep Dive 7: AI & Data Deep Dive 8: FinTech