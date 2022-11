Weihnachten kommt es nicht darauf an wo man isst, sondern mit wem

Die diesjährige Weihnachtskampagne von ADEG zeigt einmal mehr die tiefe Verwurzelung der Kaufleute in ihrer Region und erzählt die wahre Geschichte eines Kaufmanns, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu jeder Zeit für seine Mitmenschen im Einsatz ist.

Der Kampagnenfilm beruht auf einer wahren Begebenheit und zeigt das Erlebnis eines Kaufmanns, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr auch zu Weihnachten für seine Mitmenschen im Einsatz ist und einer Familie zur Hilfe eilt. Dabei verpasst die Mannschaft das eigene Weihnachtsfest. Dementsprechend getrübt ist die weihnachtliche Stimmung bis sich der Kaufmann kurzerhand entschließt, seinen ADEG Markt aufzusperren, um die Mannschaft mit kulinarischen Leckerbissen oder einfach nur einer Wurstsemmel zu versorgen. Denn: „Es kommt nicht darauf an, wo man zu Weihnachten isst, sondern mit wem.“

„Wir wollten mit dem Spot eine emotionale Weihnachtsgeschichte erzählen und dabei aber bodenständig und authentisch bleiben, eben genauso wie die echten Kaufleute und die neue Markenwelt von ADEG“, ergänzt Leopold Kreczy, Creative Director Wien Nord Serviceplan.

Der selbstständige ADEG Kaufmann Hans-Peter Kurzmann, der den ADEG Markt im steirischen Heiligenkreuz an der Waasen betreibt, steht in dem Spot stellvertretend für alle ADEG Kaufleute, die sich tagtäglich mit ganzen Herzen für ihre Gemeinschaft einsetzen. Auch ist der Spot besonders all jenen Menschen gewidmet, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren und auch über die Feiertage im Einsatz sind.

Um dieses Engagement nachhaltig zu unterstützen, wird die Kampagne mit dem Verkauf eines Kochbuches verknüpft, das zurzeit in teilnehmenden ADEG Märkten erhältlich ist. Dabei werden pro verkauften Exemplar 5 Euro an die Landesfeuerwehrverbände gespendet.

Carina Budgen, Marketingleiterin bei ADEG, erklärt: „Die Freiwillige Feuerwehr spielt eine wesentliche Rolle für die Gemeinschaft am Land, genauso wie die ADEG Märkte im Ort. Viele unserer ADEG Kaufleute sind selbst Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und setzen sich auch abseits ihrer Märkte für die Gemeinschaft mit viel Herzblut ein. Mit dieser Kampagne wollen wir uns auch bei allen Einsatzkräften bedanken, die zu Weihnachten für uns da sind.“

Hier der Spot:

Credits:

Regisseur: Barnabas Wilhelm

Produktion: Kaiserschnitt Film

Musik und Sounddesign: Soundfeiler