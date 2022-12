Consumer Trends 2022

Teils dramatische Änderungen im europäischen Konsumverhalten aufgrund der Inflation

Das FOCUS-Institut begleitet mit Studien die Entwicklungen rund um die Perspektiven und Wahrnehmungen der österreichischen Bevölkerung aber auch anderer europäischen Länder rund um Konsumentenverhalten und -präferenzen. Die aktuellste dieser Studien, die in 17 Länder in Europa durchgeführt wurde, zeigt, dass die Inflation das Konsumverhalten bei FMCG in Österreich drastisch verändert. Die beigefügten Daten zeigen einen Ausschnitt und beleuchten die Kategorie Fleisch & Wurst.

Das Einkaufsverhalten der österreichischen Bevölkerung hat sich innerhalb der Kategorie „Fleisch- & Wurstwaren“ sehr stark geändert. Jeder zweite Proband gibt an, dass künftig mehr Aktionsware bzw. Eigenmarken aufgrund der Preissteigerung konsumiert werden. Ein Drittel der Befragten möchte überhaupt den Konsum von Fleisch- und Wurstwaren reduzieren. Und konkret gibt gerade einmal jeder Dritte der Konsumenten an, das Einkaufsverhalten beizubehalten!

Dieser Trend ist im Grunde in allen abgefragten europäischen Ländern sichtbar, wobei in einzelnen Staaten die Marke der „Konsum-Reduzierer“ für Fleisch/Wurstwaren sogar die 40%-Hürde übertrifft. Weitere Erkenntnisse der vorliegenden internationalen Studie zeigen, dass Diskonter immer mehr bevorzugt werden.

Auf die Frage mit Blick in die „Glaskugel“ sieht man die eher pessimistische Haltung der österreichischen Bevölkerung – die deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass Preisanstiege über das nächste halbe bzw. sogar ganze Jahr 2023 hinaus andauern werden. Nur eine Minderheit von 7 % sieht ein baldiges Ende der Preiserhöhungen. Innerhalb der Geschlechter & Altersgruppen gibt es nahezu keine großen Unterschiede.

In den europäischen Ländern ist die Einschätzung zur Dauer der Inflation sehr ähnlich. Zumindest jeder Zweite gibt in den befragten Ländern an, dass die Preiserhöhungen zumindest während des gesamten nächsten Jahres anhalten werden. In Portugal ist dieser Wert mit 75% am stärksten ausgeprägt.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde zudem die Nutzung der Online-Shops im Lebensmittelhandel beleuchtet. In Österreich ist der Anteil jener, die oft bzw. häufiger die Einkäufe in Online-Supermärkten tätigen noch relative gering (kumuliert: 18 %). Innerhalb der Altersgruppen gibt es deutliche Unterschiede – so sind es geraden die Jüngeren, die mittlerweile sehr oft auf diese Option des Einkaufens zurückgreifen.

Im Vergleich zu den in dieser Studie abgefragten Ländern liegt der Anteil der Online-Supermarkt-Einkäufer*innen in Österreich im hinteren Feld (nach Serbien der zweitgeringste Anteil). Anders zeigt sich die Situation vor allem in Spanien – mehr als 40 % tätigen oft bzw. häufig die Supermarkt-Einkäufe online.

Diese internationale Studie fand im Oktober und November 2022 statt (die max. Schwankungsbreite für jedes Land liegt zwischen +/- 3,1 % und +/- 4,4 %; für die genaue Stichprobengröße je siehe Details auf der Homepage).