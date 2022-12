Imagepflege mit Dankeschön-Angeboten

Österreichs Online-Shops können mit „Dankeschön“-Angeboten Imagepflege betreiben und den eigenen Shop-Umsatz steigern

Nach dem Online-Einkauf ein pas­sen­des Dankeschön für die KundInnen: Damit können Österreichs Online-Shops nicht nur nachhaltig Imagepflege betreiben, sondern auch gezielt die Besuchsfrequenz und den eigenen Shop-Umsatz steigern. Das sind weitere Ergebnisse aus einer aktuellen Befragung, die der E-Commerce- und Checkout-Marketing Spezialist userwerk jüngst unter über 500 Online-ShopperInnen in Österreich durch­geführt hat.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – und schaffen eine positive Shop Experience und zusätzliches Umsatzpotenzial. Wo Online-Shops ansetzen können, um die Wirkungsmechanismen von Checkout-Marketing für sich zu nutzen, zeigen die folgenden Umfrageerkenntnisse.

Dankeschön-Angebote zahlen direkt auf den Online-Shop ein

Neue Produkte, Glückspakete (Wundertüten), exklusive Services – die Bandbreite von Dankeschön-Angeboten, mit denen Online-Shops ihren KundInnen nach dem Einkauf eine ganz besondere Exit Experience bereiten können, ist groß. Und, auch wenn das vielfältige Sortiment im Web-Shop selbst gar nicht erhältlich ist und die exklusive Auswahl und Bereitstellung der personalisierten Vorteilsangebote, die Bestellabwicklung sowie die After-Sales-Betreuung der KundInnen i.d.R. durch Spezialdienstleister erfolgt, zahlen die Dankeschön-Angebote doch direkt auf den Online-Shop ein: Acht von zehn der befragten Online-EinkäuferInnen (84,1%) nehmen den Web-Shop als Anbieter entsprechender Goodies wahr; nur knapp 16 Prozent (15,9%) verorten sie bei anderen Anbietern.

Attraktive Vorteilsangebote erzielen positive Carry-Over-Effekte

Smarte Goodies verfehlen ihre positive Wirkung auch noch lange nach dem Einkauf nicht. Entsprechende Carry-Over-Effekte lassen sich vor allem mit Blick auf Shop-Markenwerte wie Sympathie und auf die Einkaufs­frequenz feststellen.

Bei über der Hälfte der UmfrageteilnehmerInnen (55,6%) führen exklusive personalisierte Vorteilsprodukte- und -services, die ihren Geschmack, ihre Bedürfnisse und ihre Interessen treffen, zu einer positiven Erinnerung an den Online-Shop. Für ein weiteres Drittel (32,5%) trifft dies zumindest teilweise zu. Bei lediglich knapp jedem Zehnten (11,9%) haben Dankeschön-Angebote keine positive Auswir­kung auf die Bewertung des Online-Shops zur Folge.

Was die Einkaufsfrequenz betrifft, so gibt etwas mehr als ein Drittel der Befragten (33,9%) an, aufgrund entspre­chender Vorteilsangebote häufiger in einem bestimmten Web-Shop einzukaufen. Bei gut einem weiteren Drittel (32,8%) ist dies zumindest teilweise der Fall. Bei jeder/m Dritten (33,3%) haben Dankeschön-Angebote keinen Einfluss auf die Shop-Frequentierung. Das zeigt, dass die Ausspielung von Vorteilsangeboten nach dem Abschluss von Online-Einkäufen ein signifikantes Potenzial für Folgeumsätze bietet.

Online-ShopperInnen wünschen sich noch mehr Angebotsauswahl

Grundsätzlich ist die Mehrheit der UmfrageteilnehmerInnen mit den ihnen individuell angebotenen Vorteilsprodukten und -services zufrie­den. Auf rund zwei Drittel (63%) trifft dies uneingeschränkt zu, auf ein weiteres Drittel (32,9%) zumindest in Teilen.

Gleichzeitig wünscht sich ebenfalls eine Mehrheit eine noch größere Auswahl an Dankeschön-Angeboten (trifft vollkommen zu: 37,3% bzw. trifft teilweise zu: 32,5%). Damit stellen die von Shops häufig als intelligente Ergänzung zum eigenen Produktsortiment eingesetzten Goodies für die KundInnen eine willkommene Shop-Extension dar, die ihnen an Ort und Stelle den Einstieg in eine weitere vielfältige personalisierte Einkaufswelt eröffnet.

Wunsch-Hitliste der Einkaufsmitgaben

Magazine kommen als Einkaufsmitgaben besonders gut an – vier von zehn UmfrageteilnehmerInnen (43%) haben sie ganz oben auf ihrer Goodie-Wunschliste. Aber auch Rabattgutscheine (Coupons) für Einkäufe in Online-Shops (42,8%) und Supermärkten (40,4) sind begehrt, ebenso wie Zeitungen (39,8%). Über ein Drittel (36%) würden bei kostenlosen Produktproben zuschlagen, und jede/r Fünfte (19%) bei Entertain­ment-Angeboten (Streaming).

Dr. Markus Kalb, CEO userwerk, erklärt: „Checkout-Marketing bietet Online-Shops nicht nur eine weitere attraktive Erlössäule aus der Monetarisierung hoch performanter Marketing-Platzierungen am digi­talen Point of Purchase (PoP). Die Integration von exklusiven, perso­nalisierten Vorteilsprodukten und -services in die eigene Shopping­plattform erzeugt auch zahlreiche positive Abstrahleffekte mit Blick auf Assets wie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung, wie die Ergeb­nisse unserer Studie zeigen. Diese können Shop-Betreiber konse­quent zur Steigerung ihres eigenen Shop-Absatzes und -Umsatzes nutzen. Dafür braucht es aber intelligente und vor allem qualitativ hochwertige Konzepte. Für One-fits-all-Ansätze und Verbraucher­vertrauen verspielende Aktionen wie minderwertige Produkte und Services, unseriöse Lockangebote, Abofallen etc. darf hier kein Platz sein, wenn sich diese Marketingdisziplin und dieser Marketingkanal auch als Brandinginstrument nachhaltig im Marketing-Mix etablieren will.“

Für seine Umfrage zur Nutzung von „Dankeschön“-Angeboten im E-Commerce hat userwerk im August und September NutzerInnen im Checkout-Bereich der Shops von sechs Partnern online befragt. Grundlage der qualitativen Erhebung ist ein umfassender Fragenkata­log zu soziodemografischen Merkmalen, Interessen und Einstellungen sowie dem Nutzungsverhalten von Vorteilsangeboten und -services. Die Ergebnisse beruhen auf den Angaben von über 500 NutzerInnen, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.

Über userwerk

Die userwerk GmbH ist ein junges E-Commerce-Unternehmen und Spezialist auf dem Gebiet des Checkout-Marketings. 2017 gegründet und seitdem dynamisch gewachsen haben sich die Digital Experience Engineers auf die Entwicklung und Umsetzung von erfolgsorientierten Marketingkonzepten und -lösungen zur Kundengewinnung und -bin­dung auf den Bestellbestätigungsseiten (Checkout) von E-Commerce-Anbietern aller Branchen und Größen spezialisiert.

Das 360-Grad-Portfolio von userwerk für ein innovatives Checkout-Marketing umfasst neben strategischer Beratung und konzeptioneller Umsetzung mit einer eigenen Inhouse-Kreativabteilung vor allem um­fangreiche Data Services (Analytics, Datenverifizierung und -anreiche­rung, A/B-Testing, Performance-Optimierungen und KPI-Steuerun­gen) sowie eigene Technologie für Personalisierung, Recommenda­tion und cookielose Aussteuerung der Shopper-Ansprache und -Ange­bote.

Zum Kundenkreis des Unternehmens, das derzeit mit 40 Digitalmarke­ting- und Technologie-Spezialisten vom Firmensitz in Ulm (Deutsch­land) aus in der DACH-Region Geschäftspartner aus Branchen wie Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheit & Healthcare, Sportartikel, Textilwirtschaft, Retail/ Handel, Consumer Electronics sowie der Medienindustrie betreut, zählen in Österreich u.a. Media Markt, Red Zac, Kronen Zeitung, electronic4you, Der KURIER, Shöpping, Fritz Berger sowie Weltbild.