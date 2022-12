Österreichische Erfolgsgeschichte in skandinavischer Designästhetik

Patrick Fischer und Sebastian Fritz sind die Köpfe hinter dem österreichischen Erfolgsunternehmen LARS NYSØM. Das Label steht für minimalistisches Design von Everyday Essentials – unter dem Motto „The Simple Beautified“ werden so funktionelle Gegenstände des alltäglichen Bedarfs zu stilvollen und hochwertigen Designobjekten erhoben.

Was im Jahr 2017 mit der Vision begann, eine ästhetisch ansprechende Pfeffermühle zu entwerfen, wurde für die beiden Gründer und Designautodidakten nur kurze Zeit später zum eigenen, international erfolgreichen Unternehmen. Aktuell vertreibt LARS NYSØM 13 verschiedene Produkte in mehreren Farb- und Größenversionen in mehr als einem Dutzend Ländern weltweit und erzielt dabei jährlich Umsätze in Millionenhöhe. Aktuell planen die beiden Gründer das Produktportfolio im Rahmen ihrer Omnichannel-Strategie auch im stationären Handel erlebbar zu machen.

Sebastian Fritz und Patrick Fischer verbindet seit ihrer gemeinsamen Studienzeit eine besondere Affinität für hochwertiges und minimalistisches Design, ganz besonders jenes skandinavischer Prägung. Bei einem Brunch vor fünf Jahren stellten Fritz und Fischer fest, dass trotz wunderbar gedecktem Tisch ein Objekt dennoch immer aus dem Rahmen fiel: Das Salz- und Pfeffermühlenset. Aus Mangel an Ästhetik verschwindet dieses nach Gebrauch meist auch unmittelbar im Küchenschrank. Von dieser Erkenntnis angetrieben, verfolgten die beiden fortan die Idee, vermeintlich rein funktionelle Haushalts- und Küchengegenstände des alltäglichen Gebrauchs in minimalistische Everyday Essentials zu verwandeln.

Für ihre Vision hängten Sebastian Fritz und Patrick Fischer sogar ihre erfolgreichen Karrieren in der Finanzbranche an den Nagel und widmeten sich fortan der Gründung des eigenen Designlabels. Das erste von ihnen entwickelte Produkt, das Gewürzmühlenset LAGOM, überzeugt durch ein Design, das Minimalismus und Funktionalität vereint. Nicht zu viel, nicht zu wenig – genau richtig. Der Name des damit gelaunchten Labels – LARS NYSØM – sollte dabei die Leidenschaft für Minimalismus widerspiegeln und eine Hommage an die skandinavische Designphilosophie darstellen. „Eine große Inspirationsquelle war und ist für uns skandinavisches Design aber auch minimalistisches Design aus anderen Ländern – beispielsweise Japan. Die Schönheit minimalistischen Designs liegt unseres Erachtens darin, dass es auf das Wesentliche reduziert ist. Nicht verschnörkelt, nicht pompös – sondern schlicht, unaufdringlich und gerade dadurch umso wirkungsvoller.“, erklärt Patrick Fischer die verbindende Vision hinter der Marke.

Dieses Aufwerten von vermeintlich simplen Alltagsgegenständen zu formschönen Designobjekten, ist dabei Kern der Markenphilosophie und des Spirits von LARS NYSØM: „Unser Ziel war es immer schon, Stück für Stück die kleinen, alltäglichen Momente zu verschönern. Wir hoffen, dass unsere Kundinnen und Kunden Freude empfinden, wenn unsere Salz- und Pfeffermühlen optisch perfekt in ihre Küche passen oder unsere Kaffeebecher für unterwegs mit dem Outfit harmonieren„, so die beiden Gründer.

Der Erfolg bestätigte das junge Label bald in ihrem Schaffen, denn sowohl das Pfeffermühlenset LAGOM als auch die kleinere Version, das Set SJÆL, wurden mit renommierten Designpreisen wie dem Red Dot Award, dem German Design Award und den iF Award für Design prämiert.

Mittlerweile umfasst das LARS NYSØM Sortiment auch weitere Home Accessoires und Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Neben Küchenutensilien, wie Brotboxen, Käsemesser und Gewürzmühlensets vertreibt das Label seit 2019 auch eine in zeitlosen Modefarben gehaltene Out-of-Home Kollektion, die unter anderem minimalistisch gestaltete Trinkflaschen und Kaffeebecher umfasst.

„Wir haben von Anfang an sehr viel Energie und Leidenschaft in die Entwicklung und Gestaltung unseres Portfolios gesteckt und jeden Produktionsschritt selbst mit betreut, um unseren Kunden weltweit hochwertige LARS NYSØM Produkte anbieten zu können, die nicht nur schön aussehen, sondern auch langlebig und funktionell sind.“, so Patrick Fischer.

Jene Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit der Produkte ist für die beiden Gründer auch in puncto Nachhaltigkeit, ein ganz besonders wichtiger Bestandteil der LARS NYSØM Markenphilosophie: „Wir wollen dazu beitragen, Einwegprodukte, wie Papp-Kaffeebecher oder Supermarkt-Gewürzmühlen, einzusparen bzw. zu ersetzen. Darüber hinaus verwenden wir bei unseren Produkten ausschließlich plastikfreie Verpackungen, um unseren ökologischenFußabdruck zu reduzieren. In jedem Produktionsprozess entstehen jedoch zwangsläufigEmissionen. Gemeinsam mit ClimatePartner unterstützen wir Umweltprojekte, um diese Emissionen zu kompensieren.„

Nach dem globalen Erfolg im exklusiven Onlinevertrieb wollen die beiden Gründer nun den nächsten Schritt für LARS NYSØM setzen und ihre Produkte zusätzlich auch bei ausgesuchten stationären Retailpartnern anbieten. „Unsere Produkte leben von ihrer hohen Qualität, die man idealerweise auch direkt optisch wie haptisch erleben sollte“, erklärt Sebastian Fritz diesen logischen Schritt. Mit weiteren Produktinnovationen sowie neuen Farbakzenten, die für das Jahr 2023 geplant sind, wollen die beiden Gründer die nächsten Kapitel der Erfolgsgeschichte LARS NYSØM schreiben.