Best of Content Marketing 2023

Das Einreich-Portal des 21. Best of Content Marketing Awards steht ab 1. Februar für die besten aktuellen Arbeiten der inhaltsgetriebenen Kommunikation offen. „Einreichen as usual“ gibt es in diesem Jahr nicht: Die 37 Kategorien des Awards sind bis auf wenige Ausnahmen ebenso neu wie die Anforderungen und die Bewertungskriterien.

Das Content Marketing Forum als Ausrichter des Wettbewerbs hat den BCM einem gründlichen Relaunch unterzogen und sich von der Kategorisierung nach einzelnen Medienarten verabschiedet. Der Award sortiert nun nach Zielgruppen: B2B, B2C, B2E, Finanzkommunikation sowie Kinder&Jugend heißen nun die Hauptkategorien – zum Teil noch weiter untergliedert nach Zielgruppeninteressen und Branchen.

„Im Zentrum der Bewertung stehen die Inhalte und die Frage, ob sie in geeigneter Weise aufbereitet und platziert sind, um die Zielgruppe und die bei ihr gesteckten Ziele zu erreichen“, sagt Olaf Wolff, Vorsitzender des CMF. „Die Wahl des Mediums zum Erreichen der Zielgruppe ist und bleibt natürlich wichtig, es geht uns aber darum, die Kommunikationsleistung insgesamt zu bewerten und nicht die Ausführung eines singulären Mediums.“

Damit folgt der BCM der Entwicklung der Content Marketing-Branche: „Der Radius, in dem Content Marketing sich heute bewegt, ist viel größer als noch vor einigen Jahren. Es gibt kaum mehr Einzelmeister, wir sehen immer mehr Kampagnen und die Einordnung der CM-Aktivitäten in einen größeren Kontext. Die Aufgabenstellungen und Briefings haben sich stark in diese Richtung entwickelt,“ erklärt Peter Matz, BCM-Beauftragter des CMF-Vorstands.