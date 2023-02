„DOTS PALAIS“ steht künftig exklusiv für private Feiern, Firmenevents und besondere Anlässe zur Verfügung.

Traditionsreiches Innenstadtpalais bietet auf rund 440 Quadratmetern Raum für bis zu 300 Personen.

2018 eröffnete die von Unternehmer Martin Ho gegründete DOTS GROUP unter dem Namen „One of One“ ein Multi-Concept-Projekt auf der Wiener Seilerstätte, in dem neben der HO GALLERY auch unterschiedliche Restaurants und zwei Bars angesiedelt waren. Im Zuge des neuen Markenauftritts präsentieren sich Räumlichkeiten im historischen Palais seit letztem Jahr als „DOTS PALAIS“. Jetzt wird das geschichtsträchtige Haus zu einer Eventlocation weiterentwickelt, um der hohen Nachfrage nach privaten Festen, Businessevents, Präsentationsveranstaltungen, Pressekonferenzen, Vernissagen und Private Dinners gerecht zu werden.

Schon bisher wurden in den Betrieben der DOTS GROUP rund 140 Veranstaltungen pro Jahr abgewickelt, die nun eine zentrale Location mit idealen Voraussetzungen bekommen. Im Zuge ihrer fortschreitenden Internationalisierung entwickelt die DOTS GROUP damit ein neues gastronomisches Angebot, wie es beispielsweise von „Cipriani“ in New York City bekannt ist, wo ebenfalls parallel klassische Gastronomie und eigene Eventlocations betrieben werden.

„Das ‚DOTS PALAIS‘ wurde ursprünglich als gemeinsames Dach für unterschiedliche Konzepte geplant. Durch diese Auslegung bietet es vielseitige und abwechslungsreiche Möglichkeiten für Veranstaltungen. Jetzt finden Veranstalterinnen und Veranstalter eine neue Location, die alle Freiheiten und Möglichkeiten bietet und nicht durch den regulären Restaurantbetrieb limitiert ist. Die Evolution des ‚DOTS PALAIS‘ zur Eventlocation ist ein großer Schritt in der steten Diversifizierung unseres Angebots“, erklärt DOTS-GROUP-Gründer Martin Ho.

Fine Dining in absoluter Privatsphäre

In bester Innenstadtlage erwartet Veranstalter im „DOTS PALAIS“ künftig auf zwei Etagen ein Angebot, das flexibel nutzbar ist und optimale Voraussetzungen für unterschiedliche Events bietet. Im unverwechselbaren Interior Design finden Events sowohl für zehn als auch für 300 Personen den ansprechenden Rahmen sowie zeitgemäße technische Ausstattung mit ausgeklügelten Licht- und Tonkonzepten.

Speisen wie im Restaurant: Besonders attraktiv sind die voll ausgestatteten modernen Küchen, in denen Essen für bis zu 300 Gäste zubereitet werden können. Das Catering kommt aus den nahegelegenen DOTS-Restaurants unter der gastronomischen Gesamtverantwortung von Demir Babali, der auf eine lange Eventerfahrung, unter anderem als Senior Chef bei DO&CO, zurückblickt. Die gastronomische Kompetenz der DOTS GROUP stellt einen entscheidenden Vorteil der neuen Veranstaltungslocation dar. Im „DOTS PALAIS“ können auch private Mittag- und Abendessen für kleinere Runden abgehalten werden, die Privatsphäre und Abgeschiedenheit schätzen.

Auf Wunsch können auch externe Gastronomen die moderne Infrastruktur nutzen. Ebenso bieten zwei Bars optimale Voraussetzungen, um Gäste im gediegenen Ambiente mit kühlen Drinks zu verwöhnen.

Design, Kunst und Kulinarik

Ein Schwerpunkt wird in der neuen Veranstaltungslocation auf kulturelle Events gelegt und knüpft damit an die Tradition der Kunstgalerie an. Auszüge aus der Kunstsammlung der DOTS GROUP werden in regelmäßigen Abständen im „DOTS PALAIS“ gezeigt werden und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre, die historische Gemäuer und zeitgenössische Kunst zu einem Ensemble verbindet. Der rund 200 Quadratmeter große Salon Herrmann bietet ein stimmiges Umfeld für Produkt- und Kunstpräsentationen.

Über die DOTS GROUP

Seit 2005 setzt die von Unternehmer Martin Ho gegründete DOTS GROUP gastronomische Akzente in Österreich. Die international expandierende Unternehmensgruppe erwirtschaftet in den Bereichen Gastronomie, Bars und Clubs, Hotellerie, Ausstellungstätigkeit und Kunsthandel mit etwa 250 Mitarbeitern rund 15 Millionen Euro Jahresumsatz. Zur Unternehmensgruppe gehören drei Restaurants („DOTS ESTABLISHMENT“, „DOTS AT THE LEO GRAND“, „404 – Don’t Ask Why“,), die Eventlocation „DOTS PALAIS“, ein Street-Food-Lokal („IVY’s PHO & GRILL“), fünf Clubs („DOTS – THE HIDDEN CLUB“, „Pratersauna“, „VIE i PEE“, „X Club“ sowie „Take Five“ in Kitzbühel), eine Bar ( „Y Mini Bar“) und das Hotel „La Petite Ivy“ in der Wachau. Der Ausstellungsbetrieb und Kunsthandel sind in der HO GALLERY gebündelt. Das Kleine Haus der Kunst wird mit wechselnden Ausstellungskonzepten in Zusammenarbeit mit namhaften Galerien und Kuratoren bespielt. Im Getränkebereich werden die Eigenmarken „Bodu Vodka“ und „Chin Chin Gin“ erzeugt, für den Premium-Tequila „Clase Azul“ zeichnet die DOTS GROUP exklusiv für den Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich. Die Unternehmensgruppe unterstützt die „Blue Heart Campaign“ der Vereinten Nationen gegen Menschenhandel. Weitere Informationen auf dotsgroup.eu