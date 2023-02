Female Empowerment ist schon lange Bestandteil der Arbeitskultur beim OOH-Spezialisten MEGABOARD. Mehr als die Hälfte der 21 Mitarbeiter:innen sind Frauen und dieser Trend spiegelt sich auch in der Führungsebene wider. Frauen sind stark im Unternehmen verankert und viele von ihnen vereinen hier auch Job und Familie. Genau diese Symbiose ermöglicht die Vision des Außenwerbers.

Der Fokus beim Out-of-Home Spezialisten liegt im eigenverantwortlichen Arbeiten. Die Stärken der Mitarbeiter:innen werden gezielt eingesetzt und gleichzeitig wird die Vereinbarkeit von Familie und Job mit flexiblen Arbeitszeiten gefördert.

Den typischen Arbeitsalltag gibt es für das Sales-Team und Sandra Machal-Hanzlovsky nicht. Gemeinsam werden individuelle Strategien und OOH-Lösungen entwickelt. „Wir stehen im laufenden und engen Austausch mit verschiedensten Auftraggebern. Der Kunde sieht in seinem Ansprechpartner die Repräsentation seines Produktes – das eigene Auftreten und eine überzeugende Werbestrategie sind daher genauso wichtig wie Zahlen, Daten und Fakten.“

Ein weiterer, wichtiger Aspekt: Arbeitsaufgaben können zeitlich flexibel geplant werden, damit Familienalltag leichter gemeistert werden kann. Die hingebungsvolle Zweifach-Mama und leidenschaftliche Sales-Expertin, Head of Sales, Sandra Machal-Hanzlovsky bestätigt: „Bei Megaboard ist es nicht nur in der Theorie möglich, sondern wird auch in der Praxis aktiv unterstützt. Durch die ermöglichte Flexibilität in vielen Bereichen wird auch das Arbeitsklima positiv beeinflusst.“