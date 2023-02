IP Österreich baut Sales-Team weiter aus

Das achtköpfige Sales Team des crossmedialen Reichweitenvermarkters IP Österreich bekommt Zuwachs. Die studierte Marketing- und Business Managerin Ricarda Lederle steigt als Sales Managerin Innovation & Crossmedia ein und verstärkt die Salespower für die Innovationsprodukte der IP Österreich.



Ricarda Lederle: „Marken und Unternehmen stehen vor immer größeren Herausforderungen ihre Zielgruppe effizient zu erreichen. Daher erfreue ich mich an der anspruchsvollen Aufgabe, neue Werbeformate zu entwickeln, um unseren Kunden innovative, crossmediale Lösungen zu bieten und sie sogleich auf dem Weg zu einer erfolgreichen Werbekampagne zu begleiten.“



In ihrer neuen Funktion kümmert sich Lederle neben dem Verkauf, auch um die erste Konzeption und die Abwicklung der maßgeschneiderten innovativen Werbelösungen.



Zuletzt war die 33-jährige Wienerin beim deutschen Startup Cannyboard (ehemals Weframe) als Regional Account Managerin für den österreichischen Markt zuständig und übernahm rasch die Position der Global Key Account Managerin und damit die Verantwortung für den internationalen Markt.



Claudia Ostermann-Schabata, Head of Marketing und Innovation bei IP Österreich: „Ricarda ist eine große Bereicherung für unser Sales Team. Sie kann von ihrer langjährigen Erfahrung in der B2B- Vermarktung in ihren Tätigkeiten bei uns sehr gut profitieren und den Verkauf unserer Innovationsprodukte wie beispielsweise das Live Shopping, TV First oder den Green Frame kompetent vorantreiben. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“