Nachhaltigkeit ist Marathon, kein Sprint!

Kunstschneebänder auf grünen Wiesen, Rekordschmelze der Gletscher oder der rasante Verlust der Artenvielfalt: Der Klimawandel rückt vehement zurück ins öffentliche Bewusstsein.

Als einziges digitales Out-of-Home-Medium unternimmt INFOSCREEN bereits seit vielen Jahren große Anstrengungen, um die betriebsbedingten CO 2 -Emissionen zu minimieren. Mit der Gründung des Nachhaltigkeitszirkels sowie einem konsequenten Kurs zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung ist das Thema im Unternehmen längst fix verankert. Wie viel der tägliche Einsatz des gesamten INFOSCREEN-Teams bewirkt, belegt die Auszeichnung als ÖkoBonus-Betrieb. Diese wird am 13. März 2023 durch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei einem Festakt im Wiener Rathaus übergeben. Zudem erlangte mit Violeta Bajic zuletzt eine erfahrene Expertin für betriebsinterne Umweltfragen die TÜV-Zertifizierung zur CSR- & Nachhaltigkeitsbeauftragten. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die Strategien zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks weiterentwickeln und die Erstellung des jährlichen Nachhaltigkeitsberichts koordinieren.

„Nachdem ich mich bereits viele Jahre mit dem Thema beschäftige, bin ich überzeugt, dass Nachhaltigkeit im Kleinen anfängt – nämlich bei uns selbst. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, der einen Unterschied macht“, betont Violeta Bajic. Um den eingeschlagenen Klimaschutz-Kurs bei INFOSCREEN konsequent weiterzusteuern, setzt die neue Nachhaltigkeitsbeauftragte auf die Inspiration und den Teamspirit ihrer Kolleg:innen. „Die Gründung unseres Nachhaltigkeitszirkels war ein enorm wichtiges Signal, dass wir nur gemeinsam Großes erreichen können. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft als Team auf die Suche nach den besten Maßnahmen und Strategien machen.“

Langfristige Perspektive

Wertvolle Unterstützung lieferte dabei ÖkoBusiness Wien. Gemeinsam hat man den Ist-Zustand analysiert und einfach umsetzbare, praxisnahe und wirksame Maßnahmen für den unternehmerischen Alltag entwickelt. So wurden etwa die Beamer in den Wiener U-Bahn-Stationen mit LED-Lampen ausgestattet. Zusätzlich werden die stations in der Wiener U-Bahn und das Büro von INFOSCREEN mit Ökostrom versorgt. Büromaterial wird ausschließlich von Unternehmen bezogen, die nachhaltig wirtschaften. „Diese und alle weiteren beschlossenen Maßnahmen zielen darauf ab, Energie zu sparen und Müll zu vermeiden“, erklärt INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl. „Das Wichtigste ist aber, dass sie langfristig ausgerichtet sind. Denn Nachhaltigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Dementsprechend setzen wir in unserer Strategie nicht auf punktuelle Aktionen, sondern auf eine dauerhafte Veränderung unseres täglichen Handelns.“

Starke Partner für Klimaschutz

Wichtigste Voraussetzung für erfolgreiches betriebliches Nachhaltigkeits-Management ist die fixe Verankerung in allen Unternehmensteilen. Nur dann können sich alle Beteiligten voll mit dem eingeschlagenen Kurs identifizieren. Auszeichnungen wie jene zum ÖkoBonus-Betrieb sind in diesem Zusammenhang eine willkommene Motivation. Nach drei aufschlussreichen Beratungsterminen mit Expert:innen von ÖkoBusiness Wien reichte INFOSCREEN im Oktober 2022 seinen Abschlussbericht bei der Wiener Umweltberatung ein. In einem letzten Schritt präsentierte sich das ÖFFI-TV dort am 23.11.2022 auch persönlich. „Wir alle sind sehr stolz, dass unsere Anstrengungen von der Kommission gewürdigt und wir als ÖkoBonus-Betrieb ausgezeichnet wurden. Es ist eine eindrucksvolle Bestätigung für den großartigen Einsatz unseres gesamten Teams“, freuen sich Violeta Bajic und Sascha Berndl.

