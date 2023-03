So exklusiv kann Live Shopping sein

WOMAN LIVE Shopping heißt ein neues Projekt von zwei großen Namen der heimischen Mediaszene. WOMAN LIVE Shopping, das sind drei Shows, die jeweils donnerstags in zeitlicher Nähe zum WOMAN DAY stattfinden. Jede der drei 30 bis 45 Minuten langen Live-Shopping-Show-Streams soll ein gelungener Mix aus Entertainment, redaktionellem Content, Information, Storytelling und natürlich Live Shopping, direkt im Webshop der exklusiven Partner, werden. Ihnen bietet die hochwertige Live-Shopping-Show eine exklusive Bühne, um ihre Marke und ihre Produkte zu präsentieren. Geplant ist die Präsenz von drei Partnern pro Show, die sich thematisch ergänzen, auch im Sinne von Brandsafety. Die Show wird live moderiert und bietet der Community neben der Chance, die präsentierten Looks und Produkte in Echtzeit zu shoppen, auch eine Chat-Funktion für Kommentare und Fragen der Community. WOMAN LIVE Shopping kann dann auf woman.at sowie in der WOMAN APP gestreamt werden.

Komplettpaket mit einem Wert von € 80.000,- Mediavolumen pro Show

Die RTL-Vermarktungstochter IP Österreich kooperiert unter ihrer B2C-Dachmarke inspoworld mit dem führenden Frauen- und Lifestylemagazin WOMAN. Den Partnern wird ein Live-Shopping-Komplettpaket geboten, inklusive lückenlosem Projektservice und der umfassenden Bewerbung in TV, Print, In-APP, Online-Video und Online-Display. Der Wert des gesamten Mediavolumens beträgt € 80.000,– pro Show. Dieses Angebot ist in Österreich einzigartig und kombiniert die starke Reichweite des crossmedialen Portfolios der IP Österreich mit der redaktionellen Expertise der WOMAN.

Rundum Service inkludiert

Das 360°-Projekt-Management umfasst demnach das maßgeschneiderte redaktionelle Konzept für einen fulminanten Markenauftritt, die Werbemittelproduktion, eine professionelle Stream-Produktion mit modernem Set Design in den VGN Studios, die Moderation und schließlich das Reporting.

2,3 Millionen Kontaktchancen pro Show

„Zudem integrieren wir die Werbepartner:innen in den Ankündigungs-Spot zu “WOMAN LIVE – powered by inspoworld”. Diesen strahlen wir auf unseren TV-Sendern RTL, RTLZWEI, RTLup, SUPER RTL, VOX, krone.tv sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ aus. Gemeinsam mit Print Ads in WOMAN, GUSTO und WOMAN Balance als auch mit digitalen Bannern auf woman.at, Push-Nachrichten in der WOMAN App sowie Social-Media-Werbung, bieten wir unseren Kunden bis zu 2,3 Millionen Kontaktchancen pro Show. Wir haben in der IP Österreich ein ausgesprochen kompetentes Innovations-Team und setzen dieses großartige Projekt mit starker „WOMAN-Power“ um. Mit dieser Kooperation zum Megatrend Live Shopping bieten wir eine perfekte Kombination unserer Expertisen und sind damit Vorreiter in der österreichischen Medienbranche. So garantieren wir nicht nur eine professionelle Umsetzung und zielgenaues Targeting, sondern auch starke Reichweiten im brandsafen Umfeld der IP-Österreich-Sender und der WOMAN Markenwelt.“, so Ricarda Lederle, Salesmanagerin für Innovation & Crossmedia bei IP Österreich.





Neslihan Bilgin-Kara, Mitglied der Geschäftsführung WORLD OF WOMAN fügt hinzu: „Mit WOMAN LIVE schaffen wir in Kooperation mit ‚inspoworld‘ der IP Österreich eine neue Plattform, auf der sich unsere Community mit exklusiven Marken aus den Bereichen Fashion, Beauty und Living bei einer Live-Shopping-Show trifft. Es ist neu, es ist live, es ist interaktiv und exklusiv. Unsere Community wird es lieben. Und für unsere Werbepartner ist es ein spannender Rahmen für besondere Rabatte, einmalige Angebote, einen Launch oder eine andere Idee – It’s Showtime für Markeninszenierung.“