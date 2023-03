Cybersicherheitslösungen in Unternehmen

Einige europäische Länder haben Qualifizierungsprogramme für Cybersicherheitsprodukte durch ihre nationalen Sicherheitsgremien entwickelt (wie die ANSSI in Frankreich, das BSI in Deutschland, die ACN in Italien, das CCN in Spanien und das NCSC in Großbritannien). Um eine zwischenstaatliche Anerkennung der Qualifikationen zu ermöglichen, wurde eine europäische gegenseitige Vereinbarung unterzeichnet. Das Ziel ist einfach: robuste, zuverlässige Lösungen für den Schutz sensibler Dienste zu identifizieren. Die ANSSI definiert ein qualifiziertes Produkt als robust und teilt diese Qualifikation Produkten zu, die die Anforderungen der ANSSI erfüllen und, basierend auf einer Analyse des Quellcodes für den Software-Teil, nach strengsten Kriterien zertifiziert sind. Zudem müssen sie noch garantiert frei von Backdoors sein. Diese Definition zeigt deutlich, dass diese Lösungen nicht nur für militärische Zwecke gedacht sind. Tatsächlich nutzen bereits einige zivile Unternehmen qualifizierte Sicherheitsprodukte: Die europäische NIS2-Richtlinie umfasst auch Subunternehmen und Dienstleister mit Zugang zu kritischen Infrastrukturen in der Riege der wesentlichen und wichtigen Organisationen. Dies sind alles zivile Unternehmen, die sich nun mit dem Konzept der Qualifikation beschäftigen sollten.