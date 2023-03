Diversity, Equity und Inclusion

Das House of Communication wird zum House of DE&I

Anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 8.3. verwandelte sich das House of Communication Wien zum House of DE&I und lud zu einem Vortrag der Marketing- und Kommunikationsexpertin Nina Alice Bauregger und anschließender Paneldiskussion.

Diversity, Equity & Inclusion – wozu ist das gut? Dieser Frage widmete sich die Keynote von Nina Alice Bauregger im House of Communication in der Gumpendorferstraße, dem Sitz der Agenturen Wien Nord Serviceplan, Mediaplus, Plan.Net, Now Serviceplan und St. Elmo´s Tourismusmarketing.

Nina Alice Bauregger arbeitete über 20 Jahre lang als Führungskraft bei globalen Unternehmen Ebenso lange ist sie bereits im Feld Diversität und Inklusion tätig und berät Unternehmen, Führungskräfte und Teams rund um die Themen Leadership, Change und Innovation. In ihrer kurzweiligen und unterhaltsamen Keynote widmete sie sich unter anderem dem Thema unconscious bias, brachte Beispiele wie man das Unterbewusstsein umprogrammieren kann und erklärte, dass auch wenn Gendern manchmal nervt, es ein wichtiges Zeichen der Haltung ist. Als Unternehmen dürfe man sich nicht verunsichern lassen und sich zu große, unerfüllbare Ziele setzen. Denn Quick Wins gäbe es für Unternehmen keine – Verhaltensänderung sei langsam und ein Prozess.

In Unternehmen sieht Nina Alice Bauregger den wichtigsten Schritt im Commitment der Geschäftsführung. Wie viel Raum und Ressourcen werden dem Thema gegeben, wie ernsthaft wird es in der strategischen Positionierung verankert? Ein ehrlicher Blick und eine Analyse des Status Quo seien ebenso unerlässlich wie das Setzen konkreter, messbarer Ziele. Ein weiterer wichtiger Schritt sei die Sensibilisierung auf allen Ebenen, ob mit Awareness-Trainings, Informationen, Tools oder Skills.

Eines ist sicher: Auch wenn man nur „Babysteps“ macht – es zahlt sich aus. Denn renommierte Studien mit Fakten gibt es mittlerweile zur Genüge und Zahlen wie 21% mehr Profitabilität und 19% mehr Innovationskraft sprechen für sich.

In der anschließenden Paneldiskussion trafen sich neben MMag. Nina Alice Bauregger, Julian Wiehl (CEO von Vangardist – Medium für alle Queers und Straight Allies, für Feminismus und People of Color) und Prof. Dr. Tobias Buchner (Leiter des Instituts für Inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich). Moderiert wurde diese von Jason Romeyko (Worldwide Executive Creative Director Serviceplan Group).

Markus Mazuran, Managing Partner der Serviceplan Group Austria betonte in seinen Begrüßungsworten die Wichtigkeit des Themas: „In den Houses of Communication weltweit arbeiten eine Vielzahl an unterschiedlichsten Talenten aus diversen Fachbereichen zusammen. Das sind Menschen unterschiedlicher Geschlechter, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Kulturen, Religionen oder sexueller Orientierung. Ziel ist es, diese verschiedenen Perspektiven im House of Communication nicht nur zu fördern, sondern sie auch zu feiern. Wir glauben daran, dass herausragende Kommunikation nur entstehen kann, wenn diverse Betrachtungsweisen zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten. Deshalb setzen wir uns für einen inklusiven Arbeitsplatz ein, am dem sich wirklich jede:r wertgeschätzt und respektiert fühlt Und das nicht nur heute am Weltfrauentag, sondern an jedem Tag des Jahres.“

Sarah Nemec, Creative Strategist und DE&I Ambassador ergänzt: „Unsere Vision ist es, ein offenes House of Communication zu schaffen, in dem alle willkommen sind. Um das zu gewährleisten, setzen wir seit mehr als drei Jahren regelmäßig Maßnahmen. Angefangen bei einer jährlichen Umfrage, um die Stimmungslage zu erheben, unconscious bias Trainings, einem DE&I Breakfast Club mit Vertreter:innen aus allen Agenturen, die sich regelmäßig treffen, um Projekte voranzutreiben, Maßnahmen rund um den Pride Month inkl. Teilnahme an der Vienna Pride als „House of Love“ sowie das mittlerweile ebenfalls jährliche Event „House of DE&I“.“

Die gesamte Veranstaltung gibt es hier zum Nachsehen: https://www.wiennordserviceplan.at/de/houseofdei.html

Über das House of Communication Wien:

Das House of Communication Wien befindet sich seit März 2020 in der Gumpendorferstraße im 6. Wiener Gemeindebezirk. Es beheimatet neben Wien Nord Serviceplan und Mediaplus Austria, die Agenturen Plan.Net Austria , Now Serviceplan und St. Elmo’s Tourismusmarketing und bündelt somit Know-How in allen Fachbereichen unter einem Dach.