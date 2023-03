Handout Webinar #17 – Google Ads Partner

Google Ads – da geht doch noch mehr!

Werbekanäle wie Google Ads haben Kernfunktionen die jeder kennt, wie die Textanzeigen. Doch richtig WOW werden Kampagnen und Anzeigen oftmals erst durch die Erweiterungen die uns Google Ads & Co bieten. Dieser Beitrag zeigt die oft ungenutzten Booster für erfolgreiche Werbekampagnen.

Die im Video besprochenen Punkte zum Thema Google Ads Partner werden nachfolgend beschrieben und mit Screenshots ergänzt. Videolänge: 45:41 Minuten

Warum die Extrameile gehen?

Google Ads aber auch andere Werbenetzwerke wie Bing, Facebook, LinkedIn bieten neben den Standards auch Komfortfunktionen und Erweiterungen an.

Die Komfortfunktionen werden zumeist von Einsteigern genutzt, da Kampagnen vollautomatisch erstellt werden und laufen. Profis greifen bei Optimierung ihrer Kampagnen und zur Steigerung der Conversions in die Trickkiste der Erweiterungen. Diese nennt Google nun Assets.

Erweiterungen bedeuten aber immer die Extrameile. Teilweise muss man sich erst für Erweiterungen qualifizieren, diese einrichten und dann deren Erfolg messen. Denkt man am Ende der Reise angekommen zu sein, dann geht die Arbeit wieder von vorne los, um am aktuellen Stand zu bleiben. Doch es kann sich lohnen!

Erweiterungen – Assets

Sitelinks

Die erste Erweiterung, die meistens genutzt wird, sind die Sitelinks. Diese auch bei den organischen kostenfreien Resultaten verwendete Ergänzung, hat mehrere Funktionen für Werbetreibende.

Die wichtigste Funktion ist, so viel Platz wie möglich einzunehmen, Wettbewerber zu verdrängen und das Suchergebnis mit einer Anzeige zu dominieren. Die Abbildung 1 zeigt, wie wenig Raum die zweitplatzierte Werbeanzeige nun nur noch zur Verfügung hat. Ohne die Sitelinks würden hier noch mehr Wettbewerber aufscheinen.

Die Sitelinks ① haben noch die Funktion einer Abkürzung. Also welche Information könnte bei Suchenden die einen Begriff eingeben noch relevanter als die Hauptseite sein? Ein Großteil der Nutzer die vor einer Conversion stehen, geben den Namen des Unternehmens ein und wollen dann zu Kontakt, Shop, Buchen.

Dabei kann festgestellt werden, ob eine weitere oder optimierte Kampagne notwendig ist. Oft genutzte Abkürzungen sind für Nutzer vielleicht so wichtig, dass diese ein neuer Hauptweg werden könnten.

Als letztes Element kommt hinzu, dass Suchende inspiriert werden können. Dass ein Hotel verschiedene Angebote hat, die man zuvor noch gar nicht bemerkt hat wie Anwendungen im Spa buchen, einen Tisch reservieren, ein Package buchen und vieles mehr.

Mindestens vier Sitelinks sollten pro Kampagne erstellt werden. Mehr macht hier Sinn. Der Grund ist, dass Google die passenden Links auf die Nutzer ausrichtet. Aufgrund des bisherigen Suchverhaltens wird ein Set von dafür passenden Sitelinks angeboten.

Dennoch ist es sinnvoll nur Links bereitzustellen, die auch aus Sicht des Werbetreibenden Sinn machen. Ein und derselbe Link wie Kontakt kann beispielsweise in allen Kampagnen angeboten werden.

Die Bild Erweiterung ② gehört zu den neueren Möglichkeiten von Google Ads.

Die Bild Erweiterungen

Was bringt mehr Aufmerksamkeit und Entspannung für Suchende als neben langweiligen Buchstaben ein ansprechendes Bild zu finden? Die Aufmerksamkeit wird dorthin gelenkt und Suchende können emotionalisiert werden.

Google Ads bietet bei den Anzeigen Assets an, dass ausgesuchte Bilder bereitgestellt werden können und / oder das Bildmaterial aus der Webseite für Anzeigen verwendet werden darf. Kombinationen aus Text und Bildern sind hier im Dauertest um die besten Conversions. Egal ob als Erfolg die höchste Klickrate, der höchste Umsatz oder Gewinn eingestellt ist.

Bei den grafischen Anzeigen Erweiterungen gibt es für die ersten Test Kunden eine ganz neue Funktion. Das Firmenlogo mit dem Firmennamen wie Abbildung 2, das Mobile Suchergebnis zeigt.

Grundvoraussetzung ist, dass ein Unternehmen von Google per E-Mail aufgefordert wurde, das eigene Konto zu verifizieren. Was zunächst als eine mühselige Notwendigkeit gesehen wurde, stellt sich nun als Joker heraus.

Ist die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen, kann in den Anzeigengruppen Assets Unternehmensname und Logo hinzugefügt werden. Wie die Abbildung 3 zeigt befindet sich diese Erweiterung noch im Beta Test. Es ist zu erwarten, dass es eine Standard Funktion wird.

Die Abbildung 2 zeigt unter Punkt B die nächste interessante Erweiterung, den Standort an. Diese ist ebenfalls im Menü der Anzeigen Erweiterung (Abbildung 3) verfügbar.

Die Standort Erweiterung

Die Standort Erweiterung ist für Desktop und Mobile verfügbar und hat den Vorteil, dass sie zeigt, dass es ein Unternehmen auch physisch als Ort gibt. Das kann ein Vorteil für die Vertrauensbildung sein aber auch ein Zeichen für Käufer, die direkt einkaufen möchten oder einen Anbieter aus einer spezifischen Region bevorzugen.

So kann ein Lead aufgrund eines gesuchten Sportschuhs kombiniert mit der Standort Anzeigenerweiterung zu einem Offline Lead werden. Die Retouren Quote ist bei einem Offline Lead oftmals besser, die Kundenbindung kann erhöht werden, ein Upsale kann stattfinden.

In der Vorbereitung wird das Google My Business Konto mit Google Ads verbunden. Eine Auswahl der verfügbaren Standorte kann auf verschiedenen Ebenen eingeschränkt oder gruppiert werden. Das ist insbesondere im Filialgeschäft von großem Vorteil.

Der Standort kann aufgerufen und die damit verknüpften Informationen wie Anfahrt, Öffnungszeiten, Telefon etc. angesehen und genutzt werden.

Die Standort Erweiterung zeigt die Telefonnummer. Es gibt jedoch auch eine eigene Anruf Erweiterung. Diese hat den Vorteil, dass Telefonnummern angegeben werden können. Aufgrund von verschiedenen Parametern werden diese auf Mobilgeräten zu speziellen Zeiten, auf Wunsch mit Call Tracking ausgespielt.

Die Affiliate Standorterweiterung ist ein der unbekanntesten Erweiterungen. Beispiel: ein Hersteller von Tiernahrung hat es in die Regale der Fressnapf Filialen geschafft. Wenn nun Nutzer nach entsprechenden Begriffen suchen, kann mit der Werbeanzeige die nächstgelegenen Fressnapf Filiale angezeigt werden. So kann der Umsatz vom Hersteller selbst angekurbelt werden.

Zusatz Informationen

Die Zusatz Informationen sind neben der Snippet Erweiterung die bei Kampagnen Managern unbeliebtesten Erweiterungen.

Dabei können Anzeigentexte mit Text Zusatzinformationen ergänzt werden die beispielsweise zu bestimmten Tageszeiten ausgespielt werden. Das kann sein, dass von morgens bis mittags die Zusatzinformation „Bis morgen geliefert“ ausgespielt werden kann. Auch bei diesem Erweiterungstyp wird von Google laufend auf Conversions getestet und die Gewinner angezeigt.

Aufgrund dessen, dass die Standard Anzeigen bereits viele Eingabefelder haben, wird diese Erweiterung eher für spezielle Anlassfälle eingesetzt.

Die Snippet Erweiterung

Die Snippet Erweiterungen sind ebenfalls Zusatztexte. Diese unterscheiden sich darin, dass ein Bereich vorausgewählt wird wie Marken, Ausstattung, Kurse, Serien, Modelle und diese dann angegeben werden.

Ausstattung kann beispielsweise bei einem Fahrzeug sein, bei einem Ferienappartement und so weiter.

Lead Formular

Es ist genau das, wie es heißt – ein Lead Formular. Die Anzeige wird mit dem Angebot mehr Informationen anfordern zu können ergänzt. Auf einen Klick öffnet sich ein Eingabeformular das direkt ausgefüllt werden kann.

Die von Interessenten ausgefüllten Daten können im Google Ads Konto abgerufen werden. Das kann die Anforderung eines Prospekts, ein Termin auf einer Messe oder einfach eine Anfrage sein. Es spart den Weg zur Webseite des Werbetreibenden bzw. das programmieren von Lead Formularen.

Preis Erweiterung

Eine selten genutzte aber effektive Erweiterung ist die Preis Erweiterung. Dabei können Namen und Preise für Produkte angelegt werden.

Dabei sollten mindestens drei Produkte angelegt werden. Es kann für die verschiedensten Bereiche wie Seminare, Produkte, Tage etc. eingesetzt werden. Beispielsweise um zu zeigen, dass das 2-Tage Ticket die bessere Option ist. Dass das Super Early-Bird-Ticket viel günstiger ist. Oder einfach um mehr Raum einzunehmen der hohe Aufmerksamkeit hat.

Angebots Erweiterung

Auf den ersten Blick scheinen die Preis- und die Angebots-Erweiterung gleich zu sein. Die Angebots-Erweiterung hat den Vorteil unmissverständlich auf Rabatte einzugehen. Es können Rabatte unter bestimmten Bedingungen angeboten werden.

Diese Erweiterung zu speziellen Anlässen wie Frauentag, Ramadan, Singles Tag uva. oder auch Tageszeiten ausgeliefert und daher gut ausgesteuert werden.

Ein spezielles Angebot zu erhalten, ist für einen Teil der Käufer der ausschlaggebende Kick, sich für ein scheinbar gleichwertiges Produkt zu entscheiden.

App Erweiterung

Die App Erweiterung richtet sich nur an Werbetreibende, die eine App im Google Play Store oder Apple App Store haben.

Dabei wird die eigene App bei Anzeigen empfohlen, wo Google davon ausgeht, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Installation der App anzubieten.

Einige Online Shops haben zusätzlich zur Webseite eine App. Bei gleichem Content kann eine App aber eine langfristigere und nähere Kundenbeziehung herstellen.

8 Tipps zu Google Ads Erweiterungen (Assets) Google Ads schlägt die Nutzung seiner Assets von selbst vor. Einfach alle ausprobieren. Assets nehmen dem Wettbewerb Raum weg. Assets stellen sich auf die Customer Journey des Nutzers ein. Assets geben Aufschluss über die Bedürfnisse der Nutzer. Erweiterte Anzeigen haben mehr Aufmerksamkeit. Bessere Klickrate ist niedrigerer Klickpreis. Kontrolle auf Funktion und neue Möglichkeiten. Beta Assets haben oft hohen Impact.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wecken neuer Potentiale! Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „YouTube-Optimierung“.

Über Michael Kohlfürst: Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.