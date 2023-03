Authentizität, Empathie, Social Media, Bewegtbild, insgesamt breit angelegte Kampagnen und mutige neue Kommunikationsansätze führen zum Recruiting-Erfolg

Bei der Fachkonferenz JETZT Recruiting am 1. und 2. März 2023 in Wien stellten Digital-Recruiting-ExpertInnen wegweisende Best Practices vor und gaben den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, in Themenkreise wie Social Recruiting, Live Recruiting, Speed Recruiting, Candidate Journey, Employer Branding, Recruiting Storytelling, Employee Experience und Remote Work einzutauchen.

Wie Personalmarketing und Human Resources Management jetzt neu gedacht werden müssen, erfuhren die TeilnehmerInnen der Fachkonferenz JETZT Recruiting am 1. und 2. März 2023 in Wien. Die Stoßrichtung der JETZT Recruiting war laut Maximilian Mondel und Bernd Platzer, den Initiatoren der JETZT Konferenzen, folgende: „Heutzutage schwirren so viele neue Begriffe durch die HR-Welt: Digital Recruiting, Social Recruiting, Live Recruiting, Speed Recruiting, Candidate Journey, Employer Branding, Recruiting Storytelling, Employee Experience oder Remote Work, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Da braucht es Einordnung. Und genau da setzt die JETZT Recruiting an.“

Workshops: Social Recruiting, Candiate Journey, Employer Branding & Profiling

Der Training Day der JETZT Recruiting lieferte den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthielt eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartete mit vielen Tipps und Tricks für die tagtäglichen Herausforderungen im Human Resources Management auf. Als Vortragende des Training Day der JETZT Recruiting fungierten Armin Rogl und Fabienne Waitschacher (MediaBrothers), Therese Pestl und Stefanie Kotynek (Onlyfy by XING), Edda Mogel und Christine Katzler (AboutMedia) und Profiler Christoph Rosenberger.

Der Workshop von Armin Rogl und Fabienne Waitschacher von den MediaBrothers lieferte Wissenswertes und Übungen zum Themenfeld Social Recruiting – inklusive Beispiele von erfolgreichen Social Recruiting-Kampagnen. Therese Pestl und Stefanie Kotynek von der Xing-Tochter Onlyfy in Österreich zeigten auf, wie der gesamte Recruiting-Prozess mit einem einzigen Tool funktioniert. Edda Mogel und Christine Katzler von der Agentur AboutMedia, erläuterten, welche digitalen Kommunikationskanäle eine relevante Rolle beim Recruiting und Employer Branding spielen sollten. Und der Profiler und Gesichtsleser Christoph Rosenberger brachte den TeilnehmerInnen der JETZT Recruiting näher, wie man unausgesprochene, stille Einwände in der Mimik und Gestik von BewerberInnen im Recruiting-Prozess erkennen kann.

Recruiting: Neue Ansätze, neue Strategien, neue Tools und neue Plattformen

Der Conference Day der JETZT Recruiting lieferte den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen und Best Practices jede Menge Know-how im Themenfeld Digital Recruiting und Handlungsanleitungen für die Personalsuche im digitalen Zeitalter. Der thematische Bogen spannte sich dabei von zukünftigen Herausforderungen im Recruiting und den Touchpoints entlang der sogenannten Candidate Journey über das Recruiting auf Social-Media-Plattformen bis hin zu innovativen Employer-Branding-Ansätzen und Employee-Experience-Modellen.

Alexandra Vetrovsky-Brychta, Business Director der Xing-Tochter Onlyfy in Österreich, startete mit Opening Keynote „New Hiring – die logische Fortsetzung von New Work“ in den Tag. Daniela Mühlberger-Spicker, die HR-Verantwortliche des Bundesrechenzentrums (BRZ), skizzierte in ihrer Best Practice Keynote die digitale Candidate Journey von BRZ-BewerberInnen. Nina Nossal, Lead Social Commerce und Live Recruiting bei [m]STUDIO und Thomas Kenyeri, Gründer der Agentur KESCH, hielten eine Best Practice Keynote zum Trendthema Live Recruiting. Kinan Alexander Al-Darwisch von httpool zeigte in seinem Vortrag auf, wie Unternehmen mittels Snapchat Augmented Reality Lens erfolgversprechende Recruiting-Kampagnen aufsetzen können. Thomas Leitgeb, Recruiting Specialist bei der Stieglbrauerei, berichtete in seiner Best Practice Keynote von revolutionären HR-Maßnahmen wie Speed Recruiting und dem Recruiting Bus. Edda Mogel und Christine Katzler von AboutMedia sprachen sich in ihrer Afternoon Keynote gegen von Marketing- und Werbedienstleistern geprägte Generationenbilder im Recruiting aus. Christian Z. Nemere, Managing Director von Visual Statements, erläuterte in seinem Vortrag, wie man die Kraft von Social Native Advertising im Rahmen von Recruiting-Kampagnen nutzen kann. Zum Abschluss des Conference Day der JETZT Recruiting ging Carina Hödl vom E-Commerce-Unternehmen niceshops auf das beim Staatspreis Marketing 2022 siegreiche Employer-Branding-Konzept ein.

Über die JETZT Konferenzen:

Die JETZT Recruiting (https://recruiting.jetzt-konferenz.at/) ist eine Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Alle JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der Fachkonferenz – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen (www.jetzt-konferenz.at) behandeln Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden seit 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Audio, JETZT Branding, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Performance, JETZT Recruiting und JETZT SUMMIT. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.