WIEN MITTE The Mall zeigt neuartige, holographische Außenwerbung „Hypergram“

Österreich Premiere für die neuartige Hologramm-Technologie „Hypergram“ in WIEN MITTE The Mall. Dank der holografischen 3D-Technologie in 8K scheinen Filme, Objekte aber auch Werbespots in der Luft zu schweben und vermitteln so immersive, holografische Erlebnisse ohne 3D-Brille oder spezielle Bildschirme. Zu sehen gibt es die Hologramme noch bis zum 8. April im Eingangsbereich des Zentrums.

Wie Außenwerbung in Zukunft aussehen könnte, lässt sich ab sofort im Eingangsbereich von WIEN MITTE The Mall erleben. Bei „Hypergram“ handelt es sich um eine 3D-Technologie in 8K, die scheinbar begehbare Hologramme „zum Angreifen“ ermöglicht. Objekte, Animationen, aber auch Werbespots schweben für den Betrachter mitten im Raum, ohne dass 3D-Brillen oder Bildschirme benötigt werden. Florian Richter, Centermanager von WIEN MITTE The Mall: „Wir sind sehr stolz, dass wir als erster Anbieter in Österreich unseren Kunden diese bahnbrechende Technologie präsentieren können. Die immersiven Erfahrungen von Hypergram passen perfekt zu unserem Engagement, unseren Kunden immer wieder neue innovative Erlebnisse zu bieten.“

Markteinführung in Österreich

Entwickelt wurde Hypergram von Ingage Media und der Disturbed Media Group. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit WIEN MITTE The Mall, um Hypergram nach Österreich zu bringen. Mit seiner lebendigen Kultur und der dynamischen Community ist Österreich der perfekte Markt für uns, um unsere Plattform zu erweitern und neue Zielgruppen anzusprechen“, so Jay Sarma, CEO von Ingage Media. Als Teil der Markteinführung werden Hypergram und WIEN MITTE The Mall noch bis zum 8. April eine Reihe von holografischen Erlebnissen veranstalten, die die Herzen und Köpfe der lokalen und internationalen Community in Wien Mitte berühren.

Über Hypergram

Hypergram ist eine 8K 3D Holographie Technologie. Hypergram wurde von Ingage Media und der Disturbed Media Group mit dem Ziel entwickelt, die Verbraucher zu begeistern und zu fesseln und gleichzeitig die Out-of-Home-Marketingbranche zu verändern. Es verspricht ein einzigartiges Erlebnis mit echten holografischen 3D-Objekten, die in der Luft schweben und lange in der Erinnerung bleiben.

www.ingagemedia.co.uk/hypergram

Über WIEN MITTE The Mall

