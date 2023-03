New Work, Transformation und Agilität stellt Agenturen und Medienunternehmen vor völlig neue Herausforderungen in der Personalentwicklung.

Nicht nur unsere Gesellschaft im Ganzen verändert sich, auch die Arbeitswelt nimmt teils völlig neue Formen an und tut es selbstverständlich mit ihr. Gerade in der Agentur- und Medienwelt muss das Thema Personal- und Organisationsentwicklung daher neu gedacht werden. Moderne Personalentwicklung in Zeiten von New Work, Transformation und Agilität steht also vor ganz neuen Herausforderungen.

Christian Flesch PE-Profi, Akademieleiter und Autor des Buches „Zukunftsorientierte Personalentwicklung“ spricht mit MedienManager Herausgeber Otto Koller über sein neues Buch und erklärt, wie der neuen Arbeitswelt mit einer werteorientierten Lernkultur begegnet werden kann.

