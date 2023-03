Renault und Radioplayer

Renault wird langfristiger Hybrid-Radio-Partner

Renault ist bereits seit 2022 Partner von Radioplayer Worldwide. Nun wurde die Partnerschaft langfristig erweitert. Dieser neue Deal sieht vor, dass Autos von Renault offizielle Senderinformationen (z.B. Logos, Beschreibungen, aktuelle Wiedergabedaten) von der Worldwide Radioplayer API (WRAPI) anzeigen, um ein hochmodernes Hybrid-Radioerlebnis zu ermöglichen. Außerdem werden Radioplayer und Renault zusammenarbeiten, um fortschrittliche Hybrid-Radiofunktionen zu entwickeln, um das Hörerlebnis für Renault-Kunden zu verbessern und zu personalisieren.



Die Radioplayer for Renault-App ist eine von wenigen ausgewählten Apps, die Fahrern von Renault-Fahrzeugen empfohlen wird, die mit dem OpenR Link-Multimediasystem ausgestattet sind, wie z. B. Megane E-Tech 100 % elektrisch, der brandneue Austral und der brandneue Espace. Dank dieser Anwendung haben die Kunden von Renault Zugriff auf eine große Auswahl an Radios, Webradios und Podcasts aus der ganzen Welt.

Die Fahrzeuge von Renault integrieren die OpenR Link-Schnittstelle, um ihr Infotainment-Erlebnis zu verbessern, und Radioplayer hat sich mit seiner hybriden „Reference Radio“-App eine marktführende Position in diesem Bereich erarbeitet. Dieser kann automatisch zwischen DAB+, UKW und Streaming umschalten und bietet zudem Senderempfehlungen und Podcasts.

19 Länder beim Radioplayer

Mittlerweile setzen 19 Länder auf die Kraft des Radioplayer. One Voice for Radio – über alle Plattformen und zahlreiche Automarken hinaus. Nach Finnland und Griechenland ist nun auch Luxemburg Mitglied.

And more to come!