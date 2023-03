Weil die Digitalbranche Frauen misst

App-Gründerinnen sind selten, ihre Förderung noch seltener

Gender Snapshot deckt auf: Absolute Gleichstellung der Geschlechter erst in 300 Jahren erreicht

Daten- und Digitalisierungsbranche weiterhin stark männerdominiert

Nur ein Prozent aller Finanzierungsmittel gehen an weibliche Gründerinnen

Es sind insbesondere Gebiete wie Technologie, Entwicklung und Daten, in denen Frauen seltener aufzufinden sind als Männer. Diese These bestätigte nun auch der neueste Gender Snapshot 2022 der UN Women. Die Message? Mit dem derzeitigen Tempo, mit welchem wir als Gesellschaft versuchen, Gleichstellung aller Geschlechter zu erreichen, wird es noch knapp 300 Jahre dauern, bis wir dieses Ziel vollkommen erreicht haben. So zumindest der aktuellen Datenlage nach. Gerade deshalb und aufgrund des morgigen Weltfrauentags möchte das Daten- und Analyseunternehmen data.ai App-Gründer:innen feiern, die es trotz Gegenwinds in der männerdominierten Digitalisierungsbranche weit geschafft haben.

Finanzierung hat ein Geschlecht: Nur ein Prozent von VC Geldern fließt in Gründerinnen

Mit einem Blick auf die derzeitigen Finanzzahlen fällt einem insbesondere der Punkt Unterstützung durch Externe ins Auge. Denn Venture Capital Finanzierungen scheinen immer noch deutlich mehr in von Männern gegründete Betriebe zu fließen als andersherum. Stand 2022 waren es weniger als 2 Prozent der gesamten VC-Mittel, die in Unternehmensgründungen von Frauen flossen. In den USA waren es im vergangenen Jahr 1,6 Prozent. Es besteht aber auch weltweit eine Finanzierungslücke zwischen weiblichen Gründerinnen und anderen Entrepeneuren, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. In Deutschland wurde nur ein Prozent aller Finanzierungsmittel in von Frauen gegründete Betriebe investiert, 12 Prozent gingen an Unternehmen mit mindestens einer weiblichen Schafferin. Die restlichen 87 Prozent flossen demnach in männliche Entrepeneur-Teams. Der Durchschnitt Europas liegt bei fast gleichen Werten.

Wenn, dann richtig: Von Frauen entwickelte Apps gehören zu den Top 1 Prozent

Trotz der anfänglichen Finanzierungsherausforderungen performen viele der von Frauen entwickelten Apps hervorragend. Insbesondere, wenn sie mit Mitbewerbern aus ihrem App-Subgenre verglichen werden. Grab, Flo und Bumble platzieren sich alle in den Top ein Prozent der Download-Bestenlisten in den App-Genres Lebensmittel- und Lieferung, Frauengesundheit sowie Dating. Letzteres wurde beispielsweise von Whitney Wolfe Herde zum Leben erweckt, die einst Mitgründerin bei Tinder war. Sie revolutionierte das Prinzip der bisherigen Liebesplattformen, indem sie entschied, Frauen die Entscheidung des Datingpartners allein zu überlassen. Weiterhin brach sie überholte, heterosexuelle Normen durch mehr Weitsicht im Geschlecht und Optionen auf ihrer App auf. Mit einem Blick auf erfolgreiche, von Frauen gegründete, Apps aus Deutschland fällt insbesondere das interaktive Lernspiel Edurino auf. Franziska Meyer und Irene Klemm haben hier eine digitale Plattform geschaffen, auf der Kinder von 4-6 Jahren spielend lernen können.

Es braucht nicht mehr Frauen – sondern ein Umdenken und gleichberechtigte Finanzierung

Der Internationale Frauentag bietet jedes Jahr einen Anlass, um über die Position von Frauen in verschiedenen Branchen zu reden. Traurigerweise, aber auch wenig verwunderlich, sind weibliche Gründerinnen insbesondere im Techsektor stark unterrepräsentiert und dass, obwohl von Frauen initiierte Start-ups oft besonders gut performen. Wichtig ist also ein Umdenken auf der Seite von Kapitalgaber:innen und eine gleichzeitige gezielte Förderung von Frauen und Mädchen bereits in Schule und Studium. Positivbeispiele wie Bumble-Chefin Whitney Wolfe Herde machen Mut und können als Inspiration dienen. So dauert es hoffentlich am Ende doch keine 300 Jahre, bis Gleichberechtigung in der digitalen Welt erreicht ist.

Über data.ai

data.ai, früher bekannt unter dem Namen App Annie, steht für neue Qualitätsmessung und den ersten Unified-Data-KI-Standard weltweit. Als vertrauenswürdige Quelle für Wirtschaft und Medien verfolgt das Unternehmen die Mission, das erste einheitliche Data-KI-Unternehmen zu sein, das sowohl Verbraucher- als auch Marktdaten berücksichtigt und kombiniert. Mit dem Ziel, optimierte digitale Erlebnisse zu schaffen, analysiert künstliche Intelligenz noch tiefergehende Daten und kommt so zu aussagekräftigeren Erkenntnissen.