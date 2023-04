Mehr als 40 ambiente Outdoor- und Indoormedien erreichen Millionen Österreicher:innen

Die Reichweitenstudie AmbientMeter erscheint 2023 bereits zum zehnten Mal

Im Rahmen des VAMP-Award in der Ottakringer Brauerei veröffentlichte die Agentur The Media Consultants (TMC) in Kooperation mit dem Marketing Club Österreich (MCÖ) aktuelle Reichweiten- und Nutzungsdaten für mehr als 40 klassische, mobile und elektronische Outdoor- und Indoor-Werbeformen. Die Reichweitenstudie AmbientMeter 2023 erscheint heuer bereits zum zehnten Mal.

Die wichtige Reichweitenstudie zeigt die Vielfältigkeit der österreichischen Werbelandschaft abseits der klassischen Medien wie Fernsehen, Radio oder Print. Im AmbientMeter werden alle zwei Jahre Reichweite, Nutzung und Sympathiewerte für Werbeplakate oder digitale Screens in Schulen und Universitäten, digitale Werbung auf Bahnhöfen, in Arztpraxen oder Apotheken, mobile Werbung in Öffis und zielgenaue Samplingaktivitäten, Bierdeckel in Lokalen oder Gratispostkarten erhoben.

Was die Besonderheit dieser Medien ausmacht, wird schnell klar: Viele weisen hohe Reichweiten auf, denn sie sind im Stadtbild omnipräsent und wecken Interesse. Zu diesen zählen die Screens von Aeneas, Digilight, Gewista, Goldbach oder jene der ÖBB Werbung.

TMC-Geschäftsführer und Studieninitiator Markus Hartl bestätigt dies und ergänzt einen weiteren wichtigen Aspekt: „Ambiente Medien können Reichweite. So erreichen innerhalb von 14 Tagen Videowalls rund 2,1 Millionen Menschen in Österreich. Andererseits sind diese Medien oft die einzige Möglichkeit spitze Zielgruppen und Konsument:innen in Nischen erfolgreich zu bespielen.“

Treffsicher und zielgenau am Touchpoint

Ein Beispiel dafür sind die Schulplakate und Screens von Young Enterprises und Media in Progress in Schulen und Universitäten, die Schüler und Studierende ansprechen. Sechs

Prozent Reichweite (401.000 Menschen zwischen 14 und 75 Jahre) in den letzten 14 Tagen wies der AmbientMeter für Plakate in Schulen aus – auf diesem Weg werden somit rund 41 Prozent der Schüler:innen (91.000) im Land erreicht. Mit Plakaten in Unis und Fachhochschulen wurden 36 Prozent oder 79.000 Studierende erreicht. Digitale Screens in Schulen, Mensen von FH und in Uni Cafés erreichten rund 20 Prozent der Zielgruppe Schüler:innen und Student:innen. Treffsichere Medien also für diese Zielgruppe.

Gratispostkarten erreichen rund zehn Prozent der Österreicher:innen zwischen 14 und 75 Jahre. 31 Prozent der Befragten, 2,18 Millionen, fallen Bierdeckel als Werbeträger auf. Die Samplingaktionen der Agentur Freudebringer begeistern punktgenau am Point of Sale durch die persönliche Übergabe der Samples von Kooperationspartner:innen – egal ob am Touchpoint im Fitnesscenter oder beim Friseur oder im Spa. Für zwei Drittel jener Personen, die eine Gratiswarenprobe erhalten haben, ist diese ein großer oder sehr großer Anreiz das Produkt zu kaufen.

Die Werbeangebote von ÖBB und y-doc sind österreichweit präsent

Karin Seywald-Czihak, Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung, freut sich über die neue Datenunterlage: „Der aktuelle AmbientMeter bestätigt die hohe Reichweite unserer Werbescreens auf Bahnhöfen.“ Laut AmbientMeter haben diese auf Bahnhöfen 23,8 Prozent der Befragten zwischen 14 und 75 Jahren in den letzten 14 Tagen Werbung wahrgenommen. Mit 106 Screens auf 81 Bahnhöfen werden also rund 1,7 Millionen Österreicher:innen erreicht. Erfreulich findet Seywald-Czihak auch die Insights zur Autobahnwerbung: „Die Bekanntheit von 55 Prozent bestätigt unsere Vermarktungsstrategie. Wir sind an den wichtigsten Mobilitätsknotenpunkten des Landes präsent“. Das Außenwerbeportfolio der ÖBB wächst.

y-doc ist seit 1999 am Markt aktiv und bietet aktuell in 2000 Wartezimmer von Arztpraxen und in 250 Ambulanzen TV-Schirme mit Werbe- und Informationsmöglichkeiten. Der aktuelle AmbientMeter bestätigt eine nationale Reichweite von 13 Prozent innerhalb der letzten 14 Tage. „Endlich sind die mit Spannung erwarteten Zahlen zum neuen AmbientMeter

2023 da. Die von TMC ermittelten Zahlen stellen eine wichtige Datenbasis dar, welche wir an unsere Kunden kommunizieren“, freut sich „Julia Six, Media Director Sales & Marketing y-doc Wartezimmer TV. Der AmbientMeter ist ein starkes Tool, das sowohl von den teilnehmenden Medienpartnern wie auch von Mediaagenturen für die Mediaplanung eingesetzt wird.

AmbientMeter fragt auch nach Mobilität und Handynutzung

Die Studie AmbientMeter bietet zudem auch interessante Zusatzinformationen zur Mobilität der Befragten, Informationen zum Arbeitsplatz Home-Office wie auch interessante Aussagen rund um Online-Shopping und Handynutzung. So waren letzte Woche zwei Drittel der Österreicher:innen zwischen 14 und 75 mit dem Pkw unterwegs, die Hälfte war auch zu Fuß unterwegs. Zwei Drittel der Wiener und ein Drittel der Österreicher:innen nutzen öffentliche Verkehrsmittel, rund jeweils 15 Prozent das Fahrrad. Etwa die Hälfte der Österreicher:innen verlassen das Haus zwischen sechs und neun Uhr morgens. Ebenso spannend: Rund 30 Prozent waren an einem Tag und 27 Prozent der Befragten zwei Tage pro Woche im Home Office. Die Nutzung von Handy-Apps gestern lag bei 83 Prozent für WhatsApp, 46Przent für Facebook, 39 Prozent für YouTube und 36 Prozent für Instagram, TikTok liegt nach Spotify (18 Prozent) bereits bei 15 Prozent.

Die Onlinebefragung (CAWI) mit mehr als 5.600 Interviews mit Österreicher:innen zwischen 14 und 75 Jahren für mehr als 40 Werbeformen wurde von marketagent durchgeführt. Die Multi-Client-Studie wurde mit Unterstützung folgender Teilnehmer:innen realisiert: Aeneas, Airport Media, Boomerang Media, Digilight, Freudebringer, Gewista, Goldbach, Herba Chemosan Apotheker-AG, Infinity Media, Monitor Werbung, ÖBB Werbung, Österreichischer Apotheker-Verlag, POS Marketing, Werbehelden, y-doc Wartezimmer TV und Young Enterprises.

AmbientMeter – Die Reichweitenstudie der österreichischen Out-of-Home-Medien

Der AmbientMeter erscheint seit 2005 alle zwei Jahre und 2023 zum zehnten Mal. Die Studie ist ein Multiclient-Projekt, das von Vermarktern und Agenturen finanziert wird und auf einer unabhängigen Basis Reichweiten- und Strukturergebnisse in fünf Kategorien (Outdoor, Infoor, Mobil, Screens, Kleinformate) liefert. Es werden weiters Sympathien für Medien und die Nutzungshäufigkeit abgefragt. Der Tabellenteil beinhaltet Infos zur Soziodemographie oder zur Mediennutzung der Befragten. Marketagent befragte 5.600 Österreicher:innen zwischen 14 und 75 Jahre (Grundgesamtheit: 7.000.000).

Umfassende Informationen finden sich in Kürze auf der Website von TMC (https://tmc.at/ambientmeter/) und im Booklet „AmbientMeter 2023“ im Pocketformat, das in Kürze in einer Auflage von 5.000 Stück erscheint (hier bestellen: office@tmc.at). Außerdem wurde der Datenbestand für das Zählsystem Zervice für Agenturen angepasst.