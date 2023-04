Bilanz eines halben Jahres Premium Screens

Weltweit einzigartige Datenbasis sorgt für hohe Genauigkeit der Zielgruppendaten

Der Out-of-Home-Marktführer Gewista zieht nach einem halben Jahr Premium Screens nun Bilanz: In den vergangenen sechs Monaten wurden österreichweit bereits knapp 150 digitale Werbeflächen im Großformat aufgebaut. Sie befinden sich ausschließlich an hochfrequentierten Standorten und sind in das weltweite Netzwerk des Gewista-Mutterkonzerns JCDecaux eingebunden.

„Der internationale Digitalisierungstrend im Out-of-Home-Bereich nimmt weiter an Fahrt auf. So mancher Anbieter kann Blickkontakte nicht verlässlich nachweisen und kein granulares Targeting betreiben – anders ist das bei Gewista der Fall. Wir sind hierzulande Vorreiter, denn mit dem Outdoor Server Austria haben wir eine weltweit einzigartige Datenbasis unter Berücksichtigung der strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die Verlässlichkeit unserer Daten ist unvergleichbar hoch im Markt. So können wir konsequent unsere Digital-Strategie fortsetzen und unser Angebot laufend verbessern“, bilanziert Gewista CEO Franz Solta.

OSA: Weltweit einzigartige OOH-Studie

Mit dem Outdoor Server Austria (OSA) werden für alle Gewista-Flächen (analoge und digitale) harte Werbekontakte gemessen – unter Berücksichtigung von tageszeitabhängigen und saisonalen Schwankungen. Differenzieren kann Gewista ebenso zwischen Kontakten aus gewerblichem Verkehr, Autos, öffentlichen Verkehrsmitteln und von Fußgängern. Zudem wird unterschieden zwischen touristischen und inländischen Bewegungsströmen.

Premium Look und Standorte

„Wir haben die besten Standorte auf Premium Screens umgestellt und freuen uns, unseren Kund:innen eine noch auffälligere und effizientere Möglichkeit zu bieten, ihre Zielgruppen zu erreichen“, so Andrea Groh, CSO von Gewista, „Zusätzlich zu den Anpassungen an Wetter und Tageszeit können wir mit den neuen digitalen Premium Screens die Zielgruppengenauigkeit durch anonymisierte Mobilitätsdaten erhöhen.“

Die neuartigen Werbeflächen sorgen für eine hohe Präsenz an den Stadteinfahrten und an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten. Der leuchtende „Clean Look“ und die perfekte Ausrichtung bieten zusätzliche Aufmerksamkeit. Die hohe Flexibilität ermöglicht eine Buchung auf Stundenbasis, wodurch zum Beispiel Öffnungszeiten berücksichtigt werden können.