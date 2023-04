Zwei Tage voll Inspiration für innovatives, effektives und datenschutzkonformes Digital Marketing

Beim JETZT SUMMIT am 29. und 30. März 2023 im Novotel Wien Hauptbahnhof drehte sich alles um Digital Marketing in all seinen Facetten. 470 Teilnehmer von werbetreibenden Unternehmen, Agenturen, Medienhäusern, Vermarktern sowie AdTech-Dienstleistern lauschten den Ausführungen von mehr als 80 Speakern und Panelisten, die ihr Know-how im Rahmen von 23 Programmslots weitergaben.

Am 29. und 30. März ging in Wien die Digital-Marketing-Fachkonferenz JETZT SUMMIT 2023 (https://summit.jetzt-konferenz.at/) in Szene: Der zweitägige Must-Attend Event für heimische Digital-Marketing-Profis im hippen Novotel Hauptbahnhof Wien widmete sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen, den immer neuen Herausforderungen, den vielen faszinierenden Innovationen und zahlreichen Best Practices in den Bereichen Digital Marketing, Digital Advertising und Digital Media.

„Das Konzept, den JETZT SUMMIT einerseits als Ort des Wissenstransfers, aber auch als großes Get-Together relevanter Digital Marketing Professionals in Österreich anzulegen, ist voll aufgegangen“, erklären die beiden JETZT-SUMMIT-Initiatoren Maximilian Mondel und Bernd Platzer von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien: „An den beiden Tagen wurde uns viel Wohlwollen dafür entgegengebracht, dass wir dieses ,Klassentreffen‘ der heimischen Digital Marketing Community organisieren und parallel eine spannende und inspirierende Fachkonferenz auf die Beine stellen, die sich mit vielen Aspekten des Digital Marketing auseinandersetzt.“

Erstmals in Österreich: das Social Media-Phänomen Agentur Boomer

Erklärtes Ziel des JETZT SUMMIT 2023 war – wie bei allen JETZT Fachkonferenzen – die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how im Digital Business, die Stärkung der Digital Marketing-Kompetenz in Österreich, das Aufspüren von Trends im Digital Business sowie die Vernetzung von gleichgesinnten Digital Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Publishern, Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern.

Highlights der zweitägigen Fachkonferenz waren die beiden Opening Keynotes von Sebastian Galla und Johannes Ehrenwerth, den Gründern des Social Media-Phänomens Agentur Boomer am 29. März sowie von Martin Andree, Autor des im renommierten Campus Verlag erschienenen Standardwerks „Atlas der digitalen Welt“ am 30. März. Auch die Afternoon Keynotes an den beiden Konferenztagen wurden von internationalen Speakern bestritten: Der an der XU Exponential University in Berlin lehrende Prof. Dr. Bastian Halecker hielt eine vielbeachtete Keynote mit dem Titel „(Marketing) Dino trifft (Experience) Einhorn – Was können klassische Marketing-Unternehmen von Startups lernen“. Und George Moringer, in Südafrika geborener Österreicher und Founder des in Los Angeles beheimateten US-Start-ups tapouts, wurde live on stage zum Themenfeld „How to build a digital brand from scratch und what mistakes to avoid“ interviewt.

Podiumsdiskussionen zu den relevantesten Themenfeldern

Darüber hinaus widmeten sich acht mit namhaften Digital-ExpertInnen von Unternehmens-, Agentur- und Dienstleisterseite besetzte Podiumsdiskussionen folgenden Themen: Status quo von Digital Marketing in Österreich, Performance Marketing, Social Media Marketing, Digital Diversity, Programmatic Advertising, Digital Media-Mix, Data Driven Marketing und GenZ Marketing.

Spannende Insights für digitale Marketing- und Werbestrategien lieferten Best Practice Keynotes von Unternehmen wie Teads, Showheroes, adbalancer, UIM und willhaben.

Ein zentraler Programmpunkt des JETZT SUMMIT war auch die Präsentation der von der Agentur MOMENTUM Wien in Zusammenarbeit mit dem iab austria und dem iab Europe ausgearbeiteten MOMENTUM Digitalspendingstudie mit Zahlen, Daten und Fakten zum heimischen Digital-Advertising-Markt. Und noch zwei weitere MOMENTUM-Studien wurden an den beiden Konferenztagen vorgestellt: der AdClutter Report 2023 von MOMENTUM Wien in Kooperation mit iab austria und die Media-Mix Benchmark von MOMENTUM Wien in Kooperation mit dem Marketing Club Österreich – entsprechende Executive Summaries stehen hier zum Download bereit: https://momentum.wien/marktstudien/

Mehr als 80 namhafte Speaker und Panelisten aus dem DACH-Raum teilten beim JETZT SUMMIT 2023 ihr Wissen im Rahmen von Keynotes, Best Cases und Panel-Diskussionen mit den anwesenden 470 Digital-Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Agenturen, Medienhäusern, Vermarktern und AdTech-Dienstleistern. Als thematisch eingebundene Partner des JETZT SUMMIT 2022 fungierten Brancheninstitutionen wie iab austria, Marketing Club Österreich, Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien.

Über die JETZT Konferenzen:

Der JETZT SUMMIT (https://summit.jetzt-konferenz.at) ist die thematisch breit gefächerte, zweitägige Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Im Gegensatz zu den JETZT Nischenkonferenzen (www.jetzt-konferenz.at) wie JETZT Amazon, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Branding, JETZT Audio, JETZT Performance, JETZT Shopping, JETZT Social Media oder JETZT Recruiting widmet sich der JETZT SUMMIT an zwei Konferenztagen den wichtigsten und relevantesten aktuellen Fragestellungen im Digital Marketing. Ziel der JETZT Konferenzen ist es immer, die digitale Kompetenz in Unternehmen und Institutionen in Österreich zu stärken. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.